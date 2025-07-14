科技‧人文聯合講座／《Ｆ１》譜出好萊塢新紀元

《Ｆ１》電影票房奏捷，目前全球票房已累積超過四億美元，對已上年紀的布萊德彼特及品牌賽車來說無疑是一枚興奮劑，他們還未過氣，不，他們尚在巔峰。此片雖有Apple投入製作，卻走了回頭路，選擇在大銀幕而非自家串流平台上首映，憑藉大明星與Ｆ１一搏票房紅利，算是好萊塢近年票房下滑的逆轉勝。

《Ｆ１》的片名簡單粗暴，讓人一目瞭然，不會對劇情有高度期待。相反地，人們進戲院就是為了體驗Ｆ１賽車的速度與臨場感，果然不負眾望。為了捕捉車手角度與速度感，導演約瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）運用了早先拍攝《捍衛戰士：獨行俠》的經驗，在車身上架設多個sony特製的袖珍型imax攝影機及iPhone記錄，並佐以無人攝影機及吊臂攝影，以捕捉同時間的全景與俯瞰視角，打造全方位無死角的賽事歷程。本片並在Ｆ１賽場實拍，除了主角的車隊外，全是真正的Ｆ１賽車與車手，包括本片監製為七次Ｆ１冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）的出鏡。幾段車禍對撞劇情，也都是復刻真實事件，可謂好萊塢拍給Ｆ１車迷的定情禮。

戲裡戲外，本片有多處符碼交織對比。本片著力在兩位車手的世代抗爭，對應著湯姆克魯斯與布萊德彼特這一代巨星之後，好萊塢尚未有能撐起票房的一線男星；又如Apple才剛剛撤除電動車部門，轉而投身燃油引擎的電影夢；以及相較於Ｆ１品牌的高齡化，本片融入車體改裝與競賽策略依賴數據演算的情節，刷了一把高科技潮感。

未來從歷史看，《Ｆ１》或許標示了一個新電影紀元，電影不再是大眾娛樂，它只保留給對聲光有極致需求，願意付高額票價進高級配備影院享受的觀眾，而也只有這種靠大明星、大ＩＰ與高科技堆疊的「預製爆款」才會在影院上映。

好萊塢以《Ｆ１》證明了自己沒有被串流平台取代，反而浴火重生。這樣自癒的影業更攻城掠地，進一步以龐大資本及其工業化的製程整合其他國家影業，於是我們有了結合韓國孩提遊戲與《大逃殺》驚悚劇情的《魷魚遊戲》，有了突破日本劇情舒適圈的《ＡＶ帝王》與《金魚妻》。

但韓國影視業正因Netflix的大舉投入，面臨製作成本居高不下，無法負擔一線明星的片酬，惡性循環下，只能拍不須大場面的浪漫愛情劇或親情戲，限縮多元類型的戲劇製作，形成影視業已淪為Netflix和好萊塢的打工人之發展隱憂。日本也不遑多讓，即便日劇不是Netflix的主力，有限的投入也已讓日本影劇界頂不住了，舊劇重拍如《東京愛情故事》或「定番內容」如拍了七季的《派遣女醫》，試圖鞏固老觀眾。

位於夾縫中的亞洲影視業將何去何從？這是一張沒有簡易答案的考卷！（作者為元智大學資訊管理學系教授）