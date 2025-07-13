錢發基層 讓人民喘口氣

一萬元現金，看起來不多，卻能讓辛苦的基層喘一口氣；而那些一聽到「普發」就跳出來批評的人，才是真的離地、冷血、虛偽。

我們的稅收，來自全民努力工作、誠實納稅，不是政府靠印鈔機變出來的。如今政府超徵幾千億，卻總有人主張「不宜普發」，說什麼要「長期改革」、「財政穩健」…請問，這些高大空的話，喊了幾十年，老百姓的生活有變輕鬆嗎？勞保快破產、房價仍高不可攀，民眾活在焦慮中，這時候政府手中有錢，卻遲遲不願普發，是怕什麼？還是在等什麼？

讓人看得最清楚的，是國民黨的角色。如果不是藍營立委強力監督、在立法院寸土不讓，這一萬根本發不下來。更諷刺的是，有些知識菁英還自詡高瞻遠矚，講得頭頭是道，卻從不願彎腰看看市場攤販、計程車司機、小吃店老闆的現實生活。他們每天被物價壓得喘不過氣，這一萬是喘息、是活水，卻被看不見痛苦的人貼上「短視」的標籤。

請問：難道人民想過好日子，就是貪小便宜？難道納稅人領回自己繳出去的錢，就是不理性？真正荒謬的，是那些把「不發錢」當成施政原則的人，才是在用意識形態懲罰人民。

國民黨這次堅定挺普發，既順應民意、也展現了務實路線，和民進黨那種「發錢先罵、選票逼到才發」的投機心態，高下立判。這一萬元，不只是救急，更是國民黨給人民的一句話：「你們值得被尊重。」