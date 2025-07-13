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搶修復電與撥補千億 是兩碼事

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）
針對立院未撥補台電一千億元，國民黨主席朱立倫要求行政院先把光電弊案揪出來，才可能討論補貼台電問題。記者葉信菉／攝影
針對立院未撥補台電一千億元，國民黨主席朱立倫要求行政院先把光電弊案揪出來，才可能討論補貼台電問題。記者葉信菉／攝影

丹娜絲颱風對南部地區造成重創，台電連日來不分晝夜辛勞的搶修電力，著實令人動容。不過，執政黨卻趁此機會大肆批評在野黨，說什麼「台電做到流汗，卻被藍白嫌到流涎」，還直指藍白兩黨刪除撥補台電一千億元就是對不起台電；但平心而論，「搶修復電」與「撥補台電一千億」本就是兩碼事，不應該被惡意操作。

台電原本就負有維修電力之責，即使是小區域或動物入侵造成的停電也是如此。這一回由於丹娜絲颱風超乎預期的風勢造成大規模停電，連帶增添了搶修復電的困難度，確實讓台電人員必須疲於奔命，但這就是台電的工作。

至於撥補台電，只是政府為了不想調漲電費引起民怨的粉飾太平手法。因為調漲電費勢必會造成民眾的不滿，影響接下來大罷免的投票，甚至後續各政黨的行情走勢。所以民進黨當然希望撥補台電的一千億不要被刪，這樣就可以讓電費繼續維持在民眾可以接受的範圍（實則由全民埋單），而且可以保有既穩定電價、也捍衛台電的形象。

說穿了這就是一種政治操作的手法，民進黨不想當黑臉調漲電價得罪民眾，所以就藉著台電搶修電力一事，批評在野黨不該刪除撥補經費。這種利用颱風災情以及民眾的同情心來拉抬自己、醜化對手的手法，實在「高明」。

不過，羊毛出在羊身上，如果政府不調漲電費也不改變能源政策，就會是個無底洞，每年幾千億的經費往這個洞裡扔，早晚還是會出問題，被民眾看破手腳。

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