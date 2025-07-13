阻普發1萬 是與民為敵

立法院十一日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，民眾多只關切通過普發現金一萬元，刪除撥補台電一千億，可能會忽略此條例標題「強化經濟社會及民眾消費韌性」冠冕堂皇，同時也夾帶與「國土防衛韌性」相關的一千五百億，與面對關稅戰應偏重的民生面向又有多少關聯，不免讓人質疑是否「明修棧道暗渡陳倉」、最後淪為「綠友友」的續命丹？

民進黨政府使勁反對刪除撥補台電一千億，恐嚇通膨是最沒有說服力的，因為通膨早就來了，政府根本束手無策！死守無核政策轉型綠電，悍然不顧發電成本高漲已是嚴重螺旋通膨的根源。起初還能推給俄烏戰爭、以伊戰爭等導致能源價格暴漲，但新加坡調降電價已戳破民進黨愚民謊言；如今民眾目睹颱風吹垮新能源設施，滿目瘡痍，必須追究責任，不能任其隨風而逝，以免民眾支付的高價電費再次變成可怕的浪費。

嚴重螺旋通膨的真正原因是錯誤的能源政策，再不修正，年年千億也救不了台電的病入膏肓。台電現在根本沒有解方，民進黨政府還厚顏要求年年補助、恐嚇民眾「不從則通膨」，如今立法院撥亂反正，值得民眾鼓掌。

民進黨政府悍拒普發現金一萬元，有意覆議，擺明與民眾為敵，且各種反對理由荒誕不經。之前蔡英文執政時也發過現金，當時親綠媒體眾口一致稱讚德政；如今在野黨體恤通膨民眾生活費用高漲，政府財政結餘自然可回饋民眾稍微舒緩壓力，卻被當今執政者視為無助民生，執意要補貼台電虧損。為何民進黨執政一久就完全忘了愛民，寧願掌控幾千億在手也不願回饋民生？在野黨提出有利民生的法案，對照執政黨的與民為敵，顯示在野黨在立法院難得的微弱多數監督政府的重要，需要民眾支持，不能輕易被民進黨政府以罷免手段在國會「掀桌」。

另外，此民生條例夾帶國土防衛韌性一千五百億，根據國防部說明主要用於：軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升、重要防護設施改善案、作戰區通資基礎設備提升、指管系統韌性及資安防護擴充、軍民共同圖像系統監偵能力等方面，難道歷來編列國防預算時均未考量其重要，以致需要混進本該攸關民生的特別條例？

最近漢光演習，某超商變成演習場所，民眾蹲地雙手掩頭，好像遮住耳朵就聽不見震耳欲聾的砲聲、閉起眼睛就看不到砲火襲擊後的斷垣殘壁，民眾儼然變成軍事演習的「演員」，真不知以後還要練習什麼？如何在槍林彈雨中搶糧食嗎？筆者擔心，這一千五百億表面看是為增加國土防衛韌性，是否也會為黑熊青鳥提供不絕的養分？或假防衛韌性之名消化預算，最終卻落入「綠友友」的口袋？

拒絕普發現金的執政黨，已傳出不少政府預算養側翼網軍或進了「綠友友」口袋的新聞，民眾必須阻止事態繼續惡化，支持在野黨在立法院發揮多數監督的力量。