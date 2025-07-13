大屋頂下／賴清德揹金甕看風水

賴清德用一句台諺譏諷中共，卻不啻維妙維肖地描繪出他自己現今的身形：「家己（自己）揹金斗甕（骨灰罐），閣（還）替人看風水。」

賴清德的十講總標題是：「國家團結十講」，但內文卻是「打掉雜質十講」。欲洞悉賴清德，就要先看穿他的「文不對題」。

十講目前推車撞壁。原因是：①內外情勢混沌，接下來「外交／兩岸」等講題進入雷區。②更要命的是反彈凶猛，倘執意講下去，大罷免若失敗就不能卸責；但是，如果就不再講了，這個醜也實在丟不起。進退維谷。

十講有十個分題，但可歸結為只有兩個。一、談民主，就是要為獨裁鋪墊。二、談兩岸，就是要為台獨鋪墊。

此即《大屋頂下》早就說的，這就是賴清德「獨裁＋台獨」的意志體現，要用大罷免來發動他的「雙獨複式漩渦」。建立獨裁，推進台獨。

先談民主。賴清德嘴上說「更大的民主／更好的民主」，實際上作的卻是要「解構民主／輾壓民主／終結民主」。這是文不對題。

用大罷免終結民主有三個層次：一、透過無差別大罷免，消滅立法院的反對黨，終結立法院民主制衡的職能。二、因此也就終結了政黨政治的分庭抗禮。三、因此也就輾壓了支持國會制衡及政黨政治的社會民意。

亦即，賴清德用大罷免要追求的，是一個立法院不能制衡、反對黨無以立足，及社會用以制衡權力當局的相對民意完全失去憑靠的政治境界。萬馬齊喑，鴉雀無聲。

他說：「要透過一次一次的選舉罷免、一張一張的選票，像打鐵一般，千錘百鍊、百煉成鋼、打掉雜質，淬鍊捍衛主權守護民主的鋼鐵意志。」

在這個堂皇的宣示下，立法院的制衡機制是雜質，反對黨是雜質，與賴清德及政府相對的民意也是雜質。一律要打掉。

反對黨是經「一張一張選票」在立法院贏得了多數，賴清德也是經「一張一張選票」而獲四十％的支持。現在，「雙少數」的賴清德，以總統直選票的少數，面對立法院反對黨的多數，竟然說：你們確是「一張一張選票」產生的「雙多數」，但你們都是「雜質」，必須「打掉」。

因為，賴清德說：「不是表決多數贏就可以。」

再談兩岸。賴清德嘴上說「追求兩岸和平」，但實際上作的卻在建構「猛獁象台獨論」。這也是文不對題。

他所說的打鐵鑄劍，就是要鑄一柄百鍊成鋼的台獨之劍；他要打掉的「雜質」，就是反對台獨而主張兩岸和平競合的「雙多數」民意。

大罷免其實已經演成「台獨vs.反台獨」的鬥爭。

為什麼要對國民黨立委進行無差別滿門抄斬式的大罷免？為主張台獨，民進黨及罷團的頭面人物說：國民黨立委都是「中共同路人／在地協力者」／紅色忠狗／通敵賣台的內奸」。「大罷免，不是罷藍委，是罷共匪」，這類言論已成大罷免的主體訴求。

如此這般，大罷免就成了為鑄造台獨之劍而必須發動的慘烈政治整肅運動，用以「打掉」一切反台獨而主張兩岸和平競合之「雜質」。

其實，賴清德如今將大罷免純化並提升到製造「獨裁／台獨：雙獨複式漩渦」的高度，是有助於國人面對真相的。

他用十講來宣達他「獨裁＋台獨」的總體政策，使國人也警覺必須用「反獨裁＋反台獨」的高度來看大罷免。柯建銘說，「要用總統選舉一樣的規格面對大罷免」，藍白陣營則指「大罷免如同對賴清德的信任投票」。

的確如此。此次大罷免的效應幾乎可說是再一次的總統大選，再一次的立院大選，更可說是對國家整體政策何去何從的一次公民投票。

若是公民投票，可有兩個議題：

一、關於民主。你是否贊同以大罷免終結立法院的政黨制衡機制、消滅反對黨？

二、關於兩岸。你是否贊同將在野黨立委悉指為「中共同路人」或「共匪」，並以刑法一百條治罪？

這兩個議題才是大罷免的主軸，其他皆是煙幕。

韓國是一個鮮活的示範。尹錫悅刻意煽動韓朝齟齬，甚至想以製造暗殺嫁禍平壤來引爆韓朝衝突以操弄首爾內爭；他將國會反對黨指為「反國家勢力／朝鮮同行者」，最後逕自宣布戒嚴，欲消滅反對黨，解構國會，宣示藉此「解救國家」。但尹錫悅被彈劾下台後，李在明一方面主張與平壤對話交流，另一方面倡議「和平是飯／和平是經濟」、「經濟助長和平／和平助長經濟」，與尹錫悅呈鮮明對照，令人耳目一新，韓國民意亦樂觀其成。

由此可證，李尹之爭其實只是對朝鮮政策的差異，尹認為韓朝對立有益於他操弄內鬥，但李認為韓朝若能和解，「和平是飯」，如此而已；至於尹欲用戒嚴「打掉雜質」，李則率民眾抵抗，這也是民主政治的天經地義。

回看台灣。關於民主，賴指立院濫權毀憲，但他以「東廠大法官」操縱釋憲權，正如同用「東廠ＮＣＣ」就能關掉了中天新聞台，竟然說大法官會議才是「更大的民主」，如何令人心服？而大罷免將所有藍委指為「共匪」，又發動司法檢調全面介入，眼看就要消滅在野黨並終結立院的民主制衡功能，賴清德竟然誇稱這是「更好的民主」，你還要不要臉？

關於兩岸。賴將兩岸政策思維的歧異，視為定讞「匪諜」的罪證。然而，與賴見解相左者，只是主張兩岸和平交流而已，此亦近乎「和平是飯」的意思，無人主張「被統一／被併吞」，但賴團隊卻指這類意見就是「紅統／中共同路人」。其實，即使馬英九最近主張「和平民主統一」，主要也寓有以「民主」節制「統一」的意義。對比之下，賴清德的「購併論」才是如今最激進的「紅統」。

看穿尹錫悅，就能看懂賴清德為什麼要大罷免。觀察李在明，即知在野黨為何必須被賴清德等指為「共匪／中共同路人」。

韓國人能把尹錫悅換成李在明，台灣人卻換不掉賴清德，但看能不能教他的大罷免大失敗。

大罷免，在民主議題上是為獨裁鋪墊，在兩岸議題上是為台獨鋪墊。可以預言，不論他在大罷免是成是敗，賴清德的民主必更加異化，台獨則必更加凶險。

賴清德正揹著這口「獨裁＋台獨」的骨灰罐，台獨不知將歸葬何處？獨裁也不知將暴屍何地？

如今他竟誇誇其談要用大罷免來化解台灣的民主危機及兩岸僵局。這是不是「家己揹金斗甕，閣要替人看風水」？

賴清德，潘朵拉盒已打開，你要周處除三害。（明日續）