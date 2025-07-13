星期透視／一讓再讓，台灣應對關稅戰有招嗎？

川普打關稅戰，向需要美國市場的各國索討「買路財」，各國只能設法應對。但台灣應對的招是什麼？難道只能一讓再讓？

川普多年來自封「談判高手」（deal maker），他身邊的馬屁精也常這樣稱呼他。四月二日川普宣布「解放日」，要各國支付對等關稅，結果那天只是「延長日」、再延三個月。川普本來誇口「九十天談成九十個deals」，說各國領導人搶著討好他，但最後牛皮吹破，只有一兩個「框架」，只好改成分批寄郵件，「deal maker」變成了「mail maker」。

收件人則像開「盲盒」，其中日韓稅率廿五％，比預期高，但巴西五十％、加拿大卅五％，比日韓更高。這是最後數字？收信日又是另一個「延長日」，又要拖到八月一日；沒收到郵件的則忐忑不安，台灣仍在等待名單上。

川普談判出的招，真的很高招？說白了就是粗魯蠻橫，仗恃他自認手握籌碼—很多國家需要美國、依賴美國，包括安全和市場。他顯然以為，各國除了美國，在安全和市場並沒有替代選項。既然你們得倚美，那安全上就得付保護費，市場上就得付「買路財」，美國不會讓你們占便宜或「搭便車」。為了讓各國多付一點，川普使出的招是先喊高價，再定時限，極限施壓要大家讓。

日本和加拿大都算美國長期盟友，怎麼索討起「買路財」美國不看點情面？其實在川普眼裡，盟友就是「得靠我保護」的意思，你們保護費都沒付夠，要你們讓還敢擺高姿態，那「買路財」就多算你們一點。想降低的話，八月一日前看你們的表現。

台灣有日裔名嘴數落日本，說石破茂就是對美國太強硬才被「殺雞儆猴」，他說日韓是「雞」，是殺給中國和歐盟的「猴」看的。所以呢？這是要台灣再讓步？讓了台灣就是「猴」了？確定不會比「雞」更糟？

各國不想做「雞」，但也不願被當「猴」耍。多數國家的應對，就是找辦法降低倚美。短期先應付美國，但長期無不在培養安全及市場的替代選項。

川普這位「談判高手」真贏了？短期或許多收了點保護費或買路財，但長期失去威望信任，而且各國為了找替代選項，布局裡更不能少了中國。

至於台灣，賴總統不但沒尋找替代選項，還讓台灣更加倚美。市場上，台灣對美出口占比升高，對美順差也提高，上半年已經達到五五七億美元，這代表「占便宜」的程度提高了。安全上，美國智庫「國防優先」在最近的報告裡說，「台灣雖非美國正式盟友，但也同樣假定一旦遭中國攻擊，美國的支援幾乎是理所當然」，等於是在說台灣「搭便車」，還建議撤走在台五百美軍人員。

台灣本來比世界各國，在大陸市場擁有更高的獨特優勢，但賴總統說要「脫中入北」，最後變成「脫中入美」，而且美國使出關稅手段，真正要的是要大家去美國生產，對台灣來說，最後還可能變成「脫台入美」。

而且美國拿著台灣占便宜、搭便車的理由，就要台灣不斷地讓。第一波台灣沒收到信，國安高層說「還在談就是好事」，卻也代表美國認為台灣還有東西可讓。武器買了、阿拉斯加天然氣願意投資了、台積電先進製程移去了，匯率還升值了十幾個百分點，政府能不能告訴我們，美國還要台灣讓什麼？產地標示？基改食品？農產開放？讓步前不需要和可能受影響的產業溝通？

台灣不能只是「一讓再讓」，可以做的包括一定程度降低倚美，也可以堅持基本立場，告訴美國台灣已讓得夠多。最低限度，至少可以不要把堅持立場的日韓，說成好像是談壞了，更不該把人當成被殺的「雞」，日韓的談判代表至少做到了為捍衛自身利益而堅持立場。

（作者為世新大學講座教授）