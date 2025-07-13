名家縱論／文化底蘊與科技創新

上個月下旬隨馬前總統訪問大陸，在敦煌參加了「兩岸共同弘揚中華文化」活動，由高齡八十七歲的敦煌研究院名譽院長樊錦詩做專題演講，底下坐著聆聽者包括馬前總統、國台辦主任、甘肅省委書記兩位正部級官員等。演講完之後，馬前總統還特別趨前接她下台回座位，展現了尊重專業與倫理的態度，為弘揚中華文化做了最佳的示範。

我當時腦中立即出現一個對比的畫面，在今年年初的大學校長會議中，大學校長們提出我國高教發展的困境與因應建議，政府卻把會議當作政令宣導的場合，政府高官在會議中要求「提升對中國的識讀與思辨能力」，甚至可推薦「識讀中國」的教材與師資，明顯對大學校長缺乏信心，也缺乏對「大學自主」精神的基本尊重。

在敦煌還走訪了光電產業園區，其規畫面積相當於一個台北市，參觀了園區內「首航高科能源技術公司」，通過一三八萬平方公尺反射鏡面，將太陽光精準聚焦至二六○米高的中央集熱塔頂端，利用高科技實現廿四小時持續穩定供電。在廣袤無垠的沙漠中，這些設施令人嘆為觀止，以高科技充分利用大自然與地形的資源，使得中國大陸的太陽能發電長期位居全球首位。

台灣地狹人稠，本來就缺乏發展光電產業的條件，漁電共生效能有限，對生態與環境造成的破壞令人憂心；水面行光電在颱風頻繁的台灣沿海大規模設置，也非理性的選擇。高科技下更為安全的核能應該成為供電的選項，美國能源總署認為它是一種零排放的乾淨能源，歐盟的規章也將核能視為綠能。

卅幾年前就開始從事兩岸學術交流，接觸不少地方官員幹部，在此期間大陸經歷了翻天覆地的變化，印象最深刻的是現在地方領導大都學有專精，不乏出身名校，談的都是經濟建設的規畫與願景。雖然大陸貪腐案件不少，政治安全的控制也較嚴密，但是大陸願意面對這些問題並加以處理。

台灣曾經是全球中國大陸研究的重鎮，在大陸意識形態、政治制度、社會經濟與外交領域的研究成果，在國際上獨領風騷。現在政府對大陸的對台作為全部以統戰概括，大陸研究成為配合西方主流媒體的下游產業，喪失對大陸現況與決策本質的理解與判斷，其實才是對我國家安全的最大威脅。

大陸要統一台灣以及軍事威脅是兩岸關係的基本結構，但是在此結構下，我們要思考的是如何趨吉避凶，在兩大強權之間即使不能平衡，也要避免失衡，失去自主性與能動性。

兼具文化底蘊與民主的生活方式是我們最大的資產，但是我國的民主素養也逐漸在衰退當中，除了選舉的形式之外，民主的核心在於要將「服從多數、尊重少數」的精神在生活中實踐，我們卻聽見「透過選舉罷免打掉雜質」、「國會有界限，非表決多數贏就可以」的說法，這一連串對民主新的解釋，其結果是擴大了打擊面，樹立的敵人則愈來愈多，如何能促進團結？

（作者為政治大學東亞所名譽教授）