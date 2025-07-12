當家忙內耗 比關稅可怕

美國總統川普在七月九日關稅期限前，公布兩批國家對等關稅稅率，十日再公布第三波名單，台灣至今尚不在公布的名單之中。由於日本、南韓都被課廿五％關稅，並未降低，加上傳出台灣可能放行美牛內臟及絞肉，關稅壓力加上食安，令台灣各界非常不安。

賴清德總統在忙於推動罷免在野黨立委之餘，與赴美談判官員視訊會議，但談判內容仍未對外透露，我無從得知政府是否已經結合產學各界智慧知識投入，只能在此野人獻曝提出看法。

川普把關稅當作霸凌工具，在四月二日所謂「解放日」公布對各國的對等關稅，造成各國股市大跌，美國的反應也很激烈，導致川普宣布延後九十天。這種出爾反爾的態度，讓輿論開始忽視川普的恐嚇。這次又再恣意宣布對各國關稅稅率，對股市的衝擊明顯減少，難道美國總統真的是紙老虎？

希望國人不要掉以輕心，要知道，一九二九年經濟大蕭條就是來自關稅壁壘，當各國都以提高關稅回應對手國的關稅，將導致全球貿易萎縮，全體經濟衰退。這就是為何二戰結束、英美推動「關稅與貿易總協定」，乃至後來成立世界貿易組織的原因，如今美國總統忘掉歷史，要重蹈一百年前的覆轍嗎？

如今的經濟結構與一百年前當然不同，最大的差別是貨幣制度已經脫離了金本位。一九二九年大蕭條基本上是金本位國家的問題，最明顯的例子是當年的中華民國正值北閥成功，開創了在抗日戰爭前難得的經濟繁榮，原因之一就是當時中國的貨幣是銀本位，沒受到金本位拖累。

顯然現在各國央行有貨幣政策工具可以應付經濟衰退，但美國關稅的影響仍不能小看。首先，關稅將提高進口價格，或多或少會減少美國的進口需求。其次，由於各國的關稅稅率不同，所以各國進口商品的相對價格受關稅影響，勢必造成轉單以及產品與資源貿易的大洗牌，那時挑戰才真正開始。

美國課徵關稅的目的之一是讓生產回歸美國，台灣能承受輸美商品都移到美國製造？台積電赴美與台幣升值如果仍然不能換來低關稅，那麼台灣對美出口產業還是要降低成本來因應，怎麼壓低成本？央行也許可以降利率，減少資本成本，可是幅度有限，那麼就要減工資或減少用人，不過這還不是結果。

台灣過去成功創造經濟成長的策略是利用全球化，到成本較低的國家進行生產，或向價格低的國家採購，美國關稅造成的成本必須以擴大全球貿易與分工來因應，才能維持台灣的經濟成長。

也許很多人認為全球化已死，不過資本主義、市場經濟加科技進步仍是推動全世界經濟前進的力量。過去帶領經濟全球化的美國如今出現了前所未有的反全球化干擾，雖然改變了遊戲規則，但不會推翻全球市場，新的挑戰並不可怕，只怕當家主事的人鬼迷心竅，無視危機、忙於內耗。