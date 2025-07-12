台美關稅政治化 人民要勇敢反對

美國總統川普宣布對巴西進口商品課徵五十％關稅，原因之一是巴西總統魯拉將前總統波索納洛以鼓動政變罪移送法辦，川普支持波索納洛、認為是政治迫害；魯拉退回川普的信，揚言也要對美國商品課相同關稅。美國對巴西有七四億美元順差，且美國產品八成是零關稅；照川普的邏輯巴西應免關稅，現在要課高關稅，擺明就是將政治涉入關稅、強行干預巴西內政。

再看日本。美國對日本商品課廿五％的關稅，主因是日本保護汽車出口和對美國農產品課高關稅，堅不退讓，所以美國徵收高關稅。七月廿日日本要舉行國會上院選舉，石破茂當然要堅持，否則自民黨會大輸。

這兩個案例都是關稅政治化的例證。這幾天，儘管賴政府多次對美釋出好條件，並告訴國人談判過程順利；但川普仍未宣布對台關稅，其中可能涉及台灣的大罷免投票。

台美關稅談判，焦點在稅率、美牛美豬及農產品零關稅、汽車及零組件零關稅。賴清德在談判前，就宣示對美國產品全面零關稅、擴大對美國採購及投資，未上桌先亮牌，犯了談判大忌。

美國希望內臟和絞肉也開放進口、取消對含有萊克多巴胺美豬在標注及分切上的限制；另美國希望馬鈴薯、水梨、葡萄等的進口稅降為零，及台灣能同意基改農產品進口等。汽車及零組件台灣同意對美零關稅，根據ＷＴＯ最惠國原則也須適用所有成員國，也就是台灣開放汽車進口零關稅，一年稅收恐損失約一三二○億。

以上這些，台灣都可能讓步。川普如果宣布對台灣高關稅、匯率升值、美國產品無關稅、台灣擴大買美債、加大對美國購買與投資，加總起來就是喪權辱國的協議，台灣民眾頓時炸鍋，對民進黨的大罷免投票不利。所以，不無可能是答應美方條件，但宣布日期延到七二六大罷免投票後，趕在八月一日新關稅生效前，那時台灣也沒有申訴的時間。

賴清德現在的首要任務是要大罷免成功，所以高關稅、稅收損失、美牛美豬農產品食安及農民生計、汽車進口市場衝擊及從業者失業，應不是他重要的考慮。何況民進黨熟悉台灣民心，賴清德也知道台灣人民善良健忘。這樣的政治算計，只要在大罷免投票後發生，即使社會反彈舉國大譁，一段時間後就煙消雲散，繼續朝抗中保台前進。

賴清德偏執的個性，輿論任何口誅筆伐他都不聽不看，自己活在台獨建國的虛幻世界中。這時候，只有民眾勇敢的走上街頭，大聲吶喊反對到底，才能給他壓力。