若有良善管理 各地有運動中心
教育部長鄭英耀宣布二周內盤點全台中小學球具器材，開放給民眾於放學後、假日借用，隨即因教師團體反彈改口。此事件凸顯官員扛不住壓力、沒有承擔的勇氣。教育部如認為政策立意良善，應該挺身而出為政策辯護。對此，筆者就教育現場現況提出以下幾點看法：
一，學校本就開放校園，為鼓勵民眾廣為利用學校球場、操場運動，提供球具借用值得推動。
二，新聞發布後我便詢問體衛組長，了解學校可提供籃球、足球、躲避球等較不易耗損之球具，供民眾於守衛室登記借用。
三，考量假日專人管理、基於安全不宜開放，未來如專案請大學生協助管理，或可開放，如此可讓各地都有運動中心。
四，球具加印學校名稱或教育部全民運動專用，可減少遺失。
五，球具供民眾借用後，民眾若養成運動習慣，自然會自備球具；此外，像足球一般人可能較少購置，如因開放借用提高足球運動人口，也算是另一種收穫。
總之，政策推動，只要對民眾、對學生有幫助，都值得妥善規畫並付諸行動。
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