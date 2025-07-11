校園球具開放 政策荒謬如兒戲

繼去年「校園開放」宣言後，教育部長鄭英耀又在年度全國教育局處長會議中，要求二周內盤點全國中小學球具器材，提供如籃球、排球、足球等，每校至少十顆，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用。消息一出，教育圈譁然，批評教育部放著正事不做，還要增加學校行政負荷；教育部主秘隨即改口稱，學校一次性運動資源由教育部提供，概念有點像「愛心傘」，學校並不需要去管理云云；緊接著教育部再次滅火表示會審慎評估、不會貿然實施。

同一個政策一天內變來變去，足證是一個急就章的創意發想，荒謬程度甚至難以「立意良善」包裝。

令人不解的是，這個堪稱瞬間炸鍋的新政策，卻在全國教育官員雲集的會議上無異議通過，縣市教育局處長竟無一人站在教育專業、學校安全管理、或不應增加學校行政負荷的角度提出不同意見。官員離學校現場究竟有多遙遠？一個不能秉持專業對話的局處長會議，既失去政策糾錯的機會，也反映教育官員遠離學校、不能挺身當教育人員後盾的悲哀。

很難想像，連學校課程和重大校務都需經過校內專業對話的今天，教育部年度全國局處長會議仍由上而下決定攸關全國中小學的政策，教育部應思考如何調整，讓會議真正發揮解決教育沉痾的功能。

學校教育核心任務是教學，校園運動器材也是為了提供教學使用，以全國中小學的人力配置，可以想像此政策的不切實際與可能的各種亂象。就算資源由教育部提供、學校不需要管理，但包括場地、燈光、設施設備、校園安全，學校怎可能放手不管？且校園早就開放，民眾自備運動器材也未曾聽聞抗議。政府滿足人民需求並非壞事，但服務人民要到什麼程度？學校應該扮演什麼角色才不會影響教育的任務與本質，是需要嚴肅對話的課題。

學校不是施政提款機，教育政策不容兒戲。期待教育部勇敢喊停錯誤政策，聚焦解決真正校園問題。