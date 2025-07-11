人、浪犬、石虎共生 才是解方

聯合報／ 葉傑生／台北市立動物園前園長、生態保育推動者（台北市）

聯合報八日「陽光行動」，大篇幅報導流浪犬「殺石虎、害死人」等管理失能問題。台灣城市邊緣與山林交界，正悄悄上演一場不為多數人所察覺的生存博弈。一邊是被遺棄、為求活命成群結隊的遊蕩犬，一邊是台灣僅存原生野生貓科動物石虎。這場沒有硝煙的衝突，不僅存在遊蕩犬與石虎之間，更反映出我們對生命的態度與對土地的理解。

我曾在苗栗鄉間道路邊，目睹一隻被撞死的幼石虎。牠靜靜地躺著，不再有那雙曾經閃耀金黃色光芒的眼睛。那一刻，我自問，為何總是到生命消逝時，我們才感受到牠們的存在？同樣令人心痛的還有高雄永安的悲劇，當海面尚有薄霧時，數十隻遊蕩犬聚集岸邊，目光如獵手般銳利，一名老翁則在水中掙扎、最終不幸身亡。這兩個場景看似毫無關聯，卻有著共通的源頭，那就是我們對動物與環境的忽視與失衡。

遊蕩犬在城市邊緣或鄉野間覓食、繁衍，有時也會進入山林，成為野生動物的潛在威脅；尤其對石虎這樣體型不大的貓科動物而言，無疑加劇了生存壓力。近年來石虎遭犬群追咬致死的案例屢屢發生，母石虎為了保護幼崽，往往傷痕累累甚至喪命，失去母親的幼石虎更難以存活。這些沉默的悲劇，卻鮮少被都市人聽見。

然而，遊蕩犬也是「受害者」，牠們從來沒有選擇要成為「流浪狗」，這是人類社會的棄養與管理失當造成的結果。「愛媽」們帶著善意餵食牠們，原意是想緩解飢餓與痛苦，但在缺乏規範下，無意間卻助長了犬群的聚集與繁殖，讓問題愈發複雜。

為了便利與發展，我們開闢道路、拓展農地、興建工業區，卻往往忽略了這些空間原本也屬於其他生命。石虎做為台灣生態系的捕食者，維持著農村的鼠害平衡，牠們不僅僅是稀有野生動物，更是這片土地完整性的重要指標。當牠們被迫頻繁出現在人類活動範圍內，這不是牠們「闖入」，而是我們的擴張讓牠們無處可去。

我們不能只將焦點放在是保護狗還是石虎的二選一，真正的挑戰是找到人、犬、野生動物之間的平衡點。加強誘捕、絕育、疫苗與回置行動，讓犬群數量穩定，是避免無序繁殖的關鍵；同時，集中管理餵養行為，將餵食活動移至不干擾人類與野生動物的區域，能有效降低犬群擴散進山林的風險。對於具有高攻擊性或進入保育區的犬隻，則需規畫適當的收容與行為矯正。

石虎的生存更需要從根本思考，於道路設計中納入生態廊道，讓野生動物能安全穿越；農業與開發政策應與保護生物多樣性結合，讓友善耕作與棲地保留不再只是少數農民的孤軍奮戰。最重要的還是教育，從學校到社區，讓「責任飼養」和「與自然共處」的理念扎根。

犬群在夜色中的咆哮，暗影中石虎金色眼睛的守望，都是對我們的提醒：這片土地不只屬於人類，還有許多微小卻重要的生命，共同編織著生態的完整。若視而不見，最終失去的不只是石虎，而是一座原本充滿生命力的島嶼。讓我們開始用更多的理解與行動，讓犬群不再流浪、讓石虎不再無處可去，讓這座島嶼成為適於生命棲息的家園。

石虎 流浪犬

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