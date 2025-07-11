情緒學習計畫 砸錢製造問題

日前教育部在嘉義舉辦一一四年全國教育局處長會議，將「社會情緒學習（ＳＥＬ）」列為首要中心議題。筆者肯定政府總算發現各級學校層出不窮的師生情緒問題，但看了整場會議，對於政府對教育現場運作複雜程度的認知，及推行政策敏銳度的嚴重不足，深感遺憾。

教育部宣布將投入四點四億元，推動五年中長程計畫，強化學生的心理韌性，培養「幸福的能力」。聽起來很符合需求，但究其具體內容，以及實際運作的執行狀況、配套措施、評估指標，處處都讓筆者捏一把冷汗。官員稱ＳＥＬ計畫策略包括：研發與開展在地經驗、人才培力、學校文化與環境、跨系統連結、推廣傳播與國際連結，專業術語聽起來讓人心動，但換成白話文，可以翻譯成：老師自己要和家長做好溝通、學校增加辦理教師研習、請學校自己想辦法大力推動、各校自己找資源，及請學校做報告、寫計畫、推展成果。面對教育現場的問題，政府難道是文謅謅的講了很多理論，然後無視目前的困難，再製造出新的問題？

官員另表示，「初期將從研發教案和培訓師資著手」，投入鉅資，原來是把責任再次推回老師身上？美其名「研發本土化課程在中小學試教」，實際上要求各校「寫資料、交成果、產出報告」，如此也就罷了，卻又加碼表示：「希望能培養足夠多的種子教師，除了教學生，也會加強教師本身的班級經營、輔導管教技巧。」能讓教師增能固然是一件好事，問題是這一番話究竟是真的想提升教師知能？還是不尊重老師管教輔導專業，直接畫了一個管教不力的大圈圈，然後把所有老師都框進去？這一次不只是對於教師責任的加重，還順便質疑了教育現場教師們的能力，看完不禁讓人倒抽一口涼氣。

面對教育現場的複雜程度，以及越來越多的情障攻擊事件，許多老師正處在孤立無援的狀態，沒有後援、沒有靠山、沒有人支持，還要等著被家長投訴校事會議，動輒得咎，苦不堪言。好不容易等到政府現在願意正視，誰料等到的不是荒漠甘泉，而是政府對教育專業的不尊重，以及對老師們的二次傷害。政策沒有前瞻遠見也就罷了，更沒有宏觀視野，一則損害教師專業，二則不利於教育現場的具體落實，無益於教學現場的問題解決，反造成老師壓力越來越大、學校要繳交的成果越來越多。

回到教育現場，在教室內，真實面對的系統化問題究竟誰來解決？師生們面臨的種種安全危機、生命攸關的安全問題豈是「人才培力」可以處理？在吹著冷氣的高級會場與媒體聚光燈前，官員可以站著說話不腰疼，但一線老師們要的從來都不是這些大餅，只是要一個讓師生都安全的教學環境：教師安全的教書，學生安心的學習。這是我們教育工作者最卑微的渴望，也是對政府最後的一絲期待。