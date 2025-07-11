城鎮韌性 口號喊完有何規畫

今年漢光演習與萬安演習結合為「城鎮韌性演習」，國內有兩大演習，分別是「漢光演習」和「萬安演習」，兩者都是因應戰爭而作的模擬演習，不過兩者的目的、層級、參與單位有很大的差異。

漢光演習國防部主辦，陸海空三軍參加；萬安演習則是國防部結合地方政府主辦，地方政府、警消單位、一般民眾參加。

今年漢光演習實兵演練重點，包括灰帶侵擾行動應對、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。謹就後兩者在台灣的現況做簡要分析。

台灣與烏克蘭不同，烏克蘭土地面積是台灣十六倍，多屬開闊平原，戰時民眾有地方遷徙逃難，台灣山脈丘陵占三分之二面積，大多數民眾聚居西部濱海地區、東部狹長地帶，戰火從聯合反登陸作戰就開始燒到城鎮，民眾與國軍必然一起面對，這時軍隊全力抗敵，無暇顧及民眾。

這裡僅列舉幾個都會區人口數：台北市人口數約兩百多萬；新北市人口數四百多萬；桃園市人口數兩百多萬；台中市人口數兩百多近三百萬。大家一起思考，這一千多萬人口，戰時能疏散到哪裡去？能疏散多少人？疏散後如何生存？走不了的民眾只能與家園共存亡？民眾生存持續力如何確保？疏散後基本生活條件、飲食、衛生、醫療、居住，政府有能力規畫嗎？若無法疏散多數民眾，戰區軍民雜處如何管理？軍隊只能全力抗敵，至於漢光演習第五項要演練的基礎設施防護、防空疏散避難、戰災搶救、戰傷救護及災民收容等行動，誰來做？

以上種種，中央政府有沒有規畫？如今政府只會喊喊口號「強化城鎮韌性、全民防衛韌性」，但需要先告訴民眾以上這些問題如何解決，才叫做具備「城鎮韌性」。

此次演習結束後，希望能找到上述問題的解方，戰爭一旦發起，全體軍民一起面對，請問執政者準備好了嗎？請問民眾準備好了嗎？請問青鳥們準備好了嗎？