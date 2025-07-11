賴若「韌性」過頭 恐變任性

如果說賴總統韌性極強，沒人不信，從擔任台南市長兩百多天不進議會接受質詢，早已領教賴總統的「韌性」。今年漢光演習史上最長，其中城鎮韌性演習更讓多個縣市近期「枕戈待旦」；於此同時，卻傳華府智庫「國防重點」指美國目前在印太的姿態過於攻勢導向，並建議美國應撤離在台的五○○名訓練人員。防衛國家人人有責，但若韌性過了頭，變成「任性」，就值得商榷與令人擔心。

在兩岸關係處理上、與立法院的互動上，若太過一意孤行，變成「任性」，屆時，台灣成戰場，死的都是台灣子弟；若立法院反對黨人數減少、監督機制受創，總統變相擴權得逞，台灣成一言堂，將使人民好不容易爭取到的民主，又退回戒嚴時代。

如今賴總統對在野黨充滿傲慢、對大陸則偏執，鬥雞性格一覽無餘。中庸說「擇善固執」，意思是選擇對的去固執，如果是錯的，就應該「有則改之」。可是，從兩岸到大罷免，看來賴總統是一條道走到黑。

在漢光演習的當下，台灣仍需客觀認識外部環境：中國大陸自印度以打擊恐怖分子為名，對巴基斯坦展開空中突襲，結果巴國向大陸購買的解放軍殲10Ｃ，擊落三架飆風法國最先進戰機，一舉將中共的各種武器推向世界級一流武器市場，引起許多非西方世界國家矚目。

這些國家中，網傳伊朗要購買數十架殲10Ｃ戰機及預警機、防空導彈等，如果屬實，對其他國家可能引起一連串後續效應，中共可能因此獲得更多外匯，讓軍工產業有更多的資源，走向更高、更準、更快、破壞力更強的軍武製造邁進的循環中。

日前大陸山東艦航空母艦編隊訪香港，除了慶祝香港回歸外，同樣是給國際社會看，最大的邊際效應不外將「一國兩制」往台灣擴散。日前中國大陸民航局逕自宣布啟用Ｍ五○三的「Ｗ一二一」銜接航線，民進黨立委王定宇分析，此舉有利大陸對北台灣發動攻擊，並透過民航航線迫近海峽中線，實質壓縮台灣安全應變時間及空間。

以上種種，賴清德總統應有所警覺。在兩岸關係上，「韌性」防衛國家固然重要，但若任性地想為台獨空中樓閣一次次「抗中保台」，何苦來哉？

《莊子盜跖》記載盜跖與孔子對話，盜跖說尾生在橋下等一女子，結果女子沒來，河水卻暴漲，尾生不肯失信抱著橋墩，有人勸他快走，尾生「韌性」視而不見，聽而不聞，結果溺斃。尾生重名聲、輕死亡，讓人想起賴總統一意孤行的「抗中保台」挑釁，卻輕台灣民命。

對大陸採取對抗、拒絕來往，即使將原來五天四夜漢光演習延長到十天九夜，萬板大橋封鎖，防止解放軍進入台北，但若兩岸真到了那步田地，台灣還有可能得救？滿足了尾生式的韌性又如何？任性大罷免、偏執與在野黨甚至多數民意較勁，又何助於改進當前台灣亂象？