讀李大維的和光同塵有感

蔡英文總統任內曾任外交部長、國安會秘書長、海基會董事長的李大維在回憶錄新書《和光同塵》揭露，二○一六年蔡英文首任總統就職演說後，「第一時間中方智庫的反應尚屬正面，但我方前政治人物基於私利，竟電告北京當局不應該接受」；日前媒體引述某國安人士說法，又將中共對蔡政府的不滿和文攻武嚇甩鍋前朝政治人物，此一消息在大罷免前夕流傳，為朝野對立再添柴火。

任內友邦斷交最多的蔡英文總統，在開放美國萊豬進口、採購新冠疫苗過程等政策爭議上，損害國家人民的後遺症至今仍在。李大維選擇於退休後還原他的觀察，其做法類似扁總統任內一些特任外交官，卸職後忙不迭撇清與扁的關係，政務官與事務官的分際也趨於模糊。

外交部內不乏嚴守政務官與事務官分寸的資深人員，政黨輪替後毅然決然放棄特任官或政務官加給，寧願在部內忍受另類的眼光和待遇，或選擇外放至其他非重點國家和地區擔任不顯眼的職務，卻從未放棄對憲法和國家的忠誠。這些人提前或屆齡退休，並無法像李大維這般能從容提筆寫回憶錄。

當年美國卡特總統宣布與我斷交，在大華府地區的留學生李大維積極為駐美代表處獻策，秉持其研究心得，專注於美國國會制定「台灣關係法」的立法過程，後延攬為駐美代表處諮議，成為少數博士生獲拔擢之例，曾經是當時留美學生間流傳的軼事。值得一提的是，李大維在其《台灣關係法立法過程》專書指出，該法最重要的成就，在於其巧妙之模稜，旨在容許爾後總統和國會於情境變遷時，獲得較多迂迴轉圜決策餘地。

由於李大維深得「台灣關係法」要義精髓，並從中領悟政治人物折衝樽俎的智慧，復於台北複雜的政治氛圍中，以其巧妙且模稜的外交身段，讓他在各黨間有迂迴和轉圜的餘地，不愧是外交官翹楚。

「哺糟啜醨皆可以醉」，和光同塵皆可以鳴；但政務官恪遵憲法、維護國家利益的立場，不容有模糊空間。