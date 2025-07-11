濫權的總統與噤聲的社會

川普將關稅視為外交與意識形態的武器，不僅是調節貿易逆差的手段，更是用來懲罰不順從對手的工具、迫使各國接受他的價值觀與政治立場。他對巴西商品加徵高達五成關稅，表面理由是貿易不公，實際上卻是對巴西總統魯拉的「報復」，不僅罔顧國際規範，更形同對金磚國家的警告：誰選錯邊站，就可能成為制裁對象。

美國總統真能擁有這麼大的關稅權力？事實上，這並非憲法直接授權，而是國會透過貿易擴展法等法案，賦予總統在「國家安全」或「不公平貿易」名義下採取單邊貿易措施的權力。問題在於，這些條文定義模糊、授權過度，啟動程序也無須國會事前審議。原本為靈活應變設計的工具，在川普手中成為對外施壓、推動個人政治立場的手段，也讓關稅成為地緣政治的利器。

令人費解的是，美國學界為何多選擇沉默？部分原因是學者聲音被邊緣化。川普時代充斥「假新聞」與「精英敵意」，專業與理性變得可疑，發聲反遭反撲，讓學者承受龐大壓力，產生「說了也沒人聽」的無力感。學界的「象牙塔困境」亦使問題加劇，學術評論多局限於期刊和智庫，難以進入公共討論；一些研究機構依賴政府資助，若批評執政者恐損職涯與資源。

知識是民主的免疫系統。當社會不再信任專業，學者自我審查、退居幕後，權力的話術將無人揭穿。川普的關稅政策並非偶發濫權，而是在制度授權與輿論容忍下逐步擴張。值得警覺的是，當專業知識在政治場域失去位置，公共政策易淪為情緒操作；學界的沉默，不僅失去自我價值，也讓民主社會少了一道堅實防線。