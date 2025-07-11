聽新聞
0:00 / 0:00

濫權的總統與噤聲的社會

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）

川普將關稅視為外交與意識形態的武器，不僅是調節貿易逆差的手段，更是用來懲罰不順從對手的工具、迫使各國接受他的價值觀與政治立場。他對巴西商品加徵高達五成關稅，表面理由是貿易不公，實際上卻是對巴西總統魯拉的「報復」，不僅罔顧國際規範，更形同對金磚國家的警告：誰選錯邊站，就可能成為制裁對象。

美國總統真能擁有這麼大的關稅權力？事實上，這並非憲法直接授權，而是國會透過貿易擴展法等法案，賦予總統在「國家安全」或「不公平貿易」名義下採取單邊貿易措施的權力。問題在於，這些條文定義模糊、授權過度，啟動程序也無須國會事前審議。原本為靈活應變設計的工具，在川普手中成為對外施壓、推動個人政治立場的手段，也讓關稅成為地緣政治的利器。

令人費解的是，美國學界為何多選擇沉默？部分原因是學者聲音被邊緣化。川普時代充斥「假新聞」與「精英敵意」，專業與理性變得可疑，發聲反遭反撲，讓學者承受龐大壓力，產生「說了也沒人聽」的無力感。學界的「象牙塔困境」亦使問題加劇，學術評論多局限於期刊和智庫，難以進入公共討論；一些研究機構依賴政府資助，若批評執政者恐損職涯與資源。

知識是民主的免疫系統。當社會不再信任專業，學者自我審查、退居幕後，權力的話術將無人揭穿。川普的關稅政策並非偶發濫權，而是在制度授權與輿論容忍下逐步擴張。值得警覺的是，當專業知識在政治場域失去位置，公共政策易淪為情緒操作；學界的沉默，不僅失去自我價值，也讓民主社會少了一道堅實防線。

延伸閱讀

與美貿易談判...日本吞25%關稅 商界大老怒批政府「誤判」

哈薩克總統致函川普 盼新關稅達折衷方案

聊得很開心？歐巴馬、川普神秘對話全被拍 記者爆真相「邀他去這」

川普承諾提供更多武器 澤倫斯基將會見美特使

相關新聞

關稅大限將至 賴政府剉咧等

台灣兩大政黨，如果提起「溫良恭儉讓」，多半會直指國民黨；相對的是好鬥又善鬥、充滿狼性的民進黨。弔詭的是，在此次美國總統川...

城鎮韌性 口號喊完有何規畫

今年漢光演習與萬安演習結合為「城鎮韌性演習」，國內有兩大演習，分別是「漢光演習」和「萬安演習」，兩者都是因應戰爭而作的模...

賴若「韌性」過頭 恐變任性

如果說賴總統韌性極強，沒人不信，從擔任台南市長兩百多天不進議會接受質詢，早已領教賴總統的「韌性」。今年漢光演習史上最長，...

沒有AI算力主權 護國神山只是幻覺

牛津大學研究團隊近期發布《ＡＩ算力主權》報告，強調ＡＩ時代真正的戰略資源，不再僅是製造晶片的能力，而是能否掌握三大關鍵要...

濫權的總統與噤聲的社會

川普將關稅視為外交與意識形態的武器，不僅是調節貿易逆差的手段，更是用來懲罰不順從對手的工具、迫使各國接受他的價值觀與政治...

讀李大維的和光同塵有感

蔡英文總統任內曾任外交部長、國安會秘書長、海基會董事長的李大維在回憶錄新書《和光同塵》揭露，二○一六年蔡英文首任總統就職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。