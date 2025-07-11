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關稅大限將至 賴政府剉咧等

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）
美國總統川普本周以來，已致函22個貿易夥伴公布各國的最新關稅稅率。路透
美國總統川普本周以來，已致函22個貿易夥伴公布各國的最新關稅稅率。路透

台灣兩大政黨，如果提起「溫良恭儉讓」，多半會直指國民黨；相對的是好鬥又善鬥、充滿狼性的民進黨。弔詭的是，在此次美國總統川普發動的「對等關稅」戰中，民進黨狼性全失，反而處處「溫良恭儉讓」，一路棄甲丟盔，讓人「恨鐵不成鋼」。

溫良恭儉讓出自《論語．學而》，朱熹在《四書章句集注》解釋：「溫，和厚也。良，易直也。恭，莊敬也。儉，節制也。讓，謙遜也。」總之，形容態度溫和而缺乏鬥性。

川普於四月二日「解放日」宣布要開徵對等關稅，一周後生效；後又宣布延期三個月，期待各國前來談判，在期限前解決貿易落差。民進黨先表示會大幅增加對美軍購、容許台積電赴美投資，繼之願意將關稅大幅降低，最近又放手讓台幣「暴力」升值，極盡卑屈。

川普與英國先達成協議，對中國大陸因互卡脖子暫時休兵，再宣布對越南稅率；並於美東時間七日開始，通知包括日韓等廿二國即將實施單邊關稅稅率，並簽署行政命令，將原訂的「對等關稅」暫緩期延長至八月一日，形同對仍在與美國協商的國家施壓。這廿四國面臨的稅率介於二成五至五成不等，將於八月一日生效。其中，美國主要貿易夥伴日本、韓國面臨的新關稅稅率都是二成五。稍早，川普發文強調：「所有應繳關稅將自正式生效起繳納…不會有任何延長」，但表示對方提出令人滿意的不同方案，仍有商量餘地。

台灣執政當局面對美國壓力，擺出一片「赤誠」並使出渾身解數加以迎合，卻未能於第一時間獲得「回報」，似乎未能滿足美方進一步要求，遂遲遲未能達成協議，又唯恐美方出大招而提心吊膽，無奈「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」？

商人出身的川普行事作風反覆無常，談判手段採「極限施壓式」，針對對方弱點拉高要價；除非對方有本錢頑抗才有迴旋餘地，否則即加重懲罰威脅，在強弱懸殊情況下往往得逞。賴政府對川普關稅戰的本質缺乏了解，面對深具狼性的川普，反而以「連自己都不擅長的溫和」與缺乏鬥性的方式應對，先屈膝無償送出一連串善意，反而讓川普據以加碼，實錯失先機愚不可及，損及全民利益，同時加深未來經濟發展的不確定性。

執政黨對美貿易談判進退失據，追根究柢是源於在美中競爭上選邊站，全面倒向美國，將台灣安全押注於美國的全力支持，因而產生依賴感；深恐不唯唯諾諾即可能失掉美國的保護，寧可讓美國予取予求。殊不知，美台並無共同防禦條約，川普治下的美國極為排斥對海外用兵；台灣縱使在對美貿易上大幅讓步，也換不來美國協防台灣的堅定承諾。

另一方面，民進黨政府面對一再強調「中國人不打中國人」的大陸，卻堅決不承認血緣中國、文化中國，又在政治上言語刺激；若願從交流中累積善意，遠離兵凶戰危之險局，反倒能使美國珍惜台灣這座第一島鏈上「不沉的航空母艦」，不致漫天要價。在美中鬥爭中，台灣兩大之間難為小，要避免一面倒帶來的損害，左右逢源才是上策。

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