濫砍傷林的綠電 萬物恐罹災

丹娜絲颱風過境台灣，造成不少災情，尤其以西南部最為嚴重。依照以往經驗，從西部登陸的颱風多會導致嚴重災害。可是颱風來臨前並未見政府加強宣導防災，投入大罷免倒未見停歇，實在是愧對百姓。

此次颱風災情，除了造成輸電設備、房舍車損、樹倒傷人及農漁業等大量損失，最引人注目的是光電設施遭到颱風的洗禮。

第一現場是位於高雄市大樹區的光電場，令人詬病的是其砍樹種電，破壞自然環境。將原本由樹木保護的脆弱山頭闢建做為光電場所，實質破壞自然環境。將具有減碳功能的樹林移除，已無減碳的環保概念。此次大樹光電場雖未釀重大災情，但後續環境保護仍待改善。

第二現場是位於屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電場。經颱風摧殘，光電浮台設施損壞，殘骸散布於廣闊沙灘，慘不忍睹。在海上建立光電場，亦是破壞環境的作為。

民進黨非核家園政策，欲用綠能發電彌補不足的電力。太陽能光電設備如設置在農地、魚塭、山坡地、海上等，都有影響環境生態的疑慮，應適可而止。若再進行砍樹種電，這種破壞環境的作為更不值得鼓勵。何況，發展光電背後帶來的龐大圖利傳聞，更是甚囂塵上，執政黨不得不三思。

附上筆者有關植樹減碳的詩三首：

〈繁殖新生〉詩：「萬物依存大自然，平衡動態順其緣。栽花植樹維佳境，繁殖新生種福田。」

〈少砍樹木〉詩：「因緣育種苗成樹，歷旱風霜立地生。濫砍傷林環境損，留存綠蔭利叢箐。」

〈保護地球〉詩：「文明物質造中來，臭氧溫層大洞開；保護功能瀕失效，地球萬物恐罹災。」