光電場變海廢 政府愧對人民

丹娜絲颱風過境後，屏東海邊布滿黑色浮台的結構體，嚴重汙染海岸線。原本是一座離岸太陽能光電場，竟讓沙灘成大型廢棄場；原本預計要使用廿年，卻通不過中度颱風考驗，一年就垮。

這座光電場經濟部補助一億元，民脂民膏打水漂。經濟部能源署表示，那是驗證浮台抗風浪能力，並沒有光電模組；但國民黨立委指證，當初揭幕時浮台上就已經裝設光電板；經濟部臉書粉專發文，「光電板在颱風來前已移除」。真相宛如羅生門，民眾該相信誰？

空拍圖清楚顯示，該光電廠範圍頗廣，光電板數量龐大，颱風來前移除需要大批人手和機械，當地民眾必會看到。拆除工作會錄影存證，應將它公布；就算沒有錄影，龐大數量光電板被移除到哪裡，總該交代一下。

颱風來襲，屏東縣災情嚴重，縣長周春米沒有坐鎮指揮防颱，人在北歐考察；但大罷免遶境，動員屏東民眾罷免藍委，矛盾且虛偽！颱風天遶境、喊大罷免就能防災？

只顧政治鬥爭，不管經濟民生，這樣的執政黨，愧對選民和國家！