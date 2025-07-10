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給國軍城鎮戰的3建言

聯合報／ 李志堯／國防大學戰爭學院前副院長（桃園市）
後備部隊射擊訓練 國軍「漢光四十一號」演習九日登場，桃園後備役受召人員進行射擊訓練。（路透）
後備部隊射擊訓練 國軍「漢光四十一號」演習九日登場，桃園後備役受召人員進行射擊訓練。（路透）

國軍「漢光四十一號」演習實兵演練九日至十八日登場，從五天四夜延長到十天九夜，並納入持久戰想定和城鎮韌性演習，模擬共軍登陸台灣且成功建立基地後，分區進攻各都會區與主要城鎮；同時動員二萬二千名後備軍人參演，創史上最長、最大規模記錄。

易言之，此次漢光演習時間特別長，並且聚焦西部三都城鎮韌性演習，咸信城鎮作戰科目演練將是重點所在。進一步說，台灣本島約有七成面積是山地森林，其餘三成乃城鎮樓房，台灣西部濱海地區更是城鎮密集，未來台澎防衛作戰必將發生以城鎮戰為主的作戰模式。目前雖然有美軍教官百餘人駐台協訓國軍地面部隊，惟美軍在海外城鎮戰的實戰經驗，以採攻擊戰術與戰法居多，未必切合台灣城鎮防禦作戰之實需，因此筆者認為下列事項仍須補強。

首先是強化官兵心志韌性及近戰搏鬥技能。城鎮作戰的特質乃軍人面臨重大身心挑戰，這是一個匯集極端危險、瞬息萬變、混亂狀況與不確定性於一體的環境，故每位官兵都須具有臨險迎戰的心志韌性。在遂行逐屋近戰肉搏的過程中，倘若官兵具備專精的射擊與刺槍術戰技，在短兵相接戰鬥時較有勝算。

其次，盡速籌獲進行城鎮戰的單兵新銳裝備。國軍在以城鎮戰為主的縱深防禦階段，無可避免將面對共軍具有城鎮戰專長的部隊。共軍打巷戰的班級部隊為十二人，其武器配備有九五式突擊步槍一把、卅五毫米榴彈槍一具、霰彈槍二把（射破木門及薄牆）、一九一型精準步槍一把、九亳米衝鋒槍二把、一九一型突擊步槍二把、五點八毫米輕機槍一挺、七點六二毫米狙擊步槍一把、十二點七毫米重型狙擊槍一把，近戰火力極為強悍；反觀國軍打巷戰的班級部隊為九人，其武器主要是以Ｔ91戰鬥步槍、Ｔ75班用機槍為主，兵力及火力都亟需加強。

第三，城市地面設施及地下隧道應作體系化的戰場經營。一座城市有數不清的大街小巷及四通八達的地下隧道，攻方縱使欲封閉城市談何容易？且所需的兵力實在太大；一旦戰鬥開始，大街小巷地面各種建築物，與其它地下隧道的地形地物，都對了解自己城市的防守者有利。故對守方來說，平時應預先做好體系化的戰場經營措施，並勤於演練晝（夜）間的伏擊戰法，戰時俾能以奇襲火力，在驟然間消滅敵方一支巡邏隊或特遣部隊。

基此，台灣軍方在城鎮戰的防禦整備上應汲取上述建言，據以策訂本身所需的城鎮戰戰術、戰技與程序準據，於平時演習中加強城鎮戰的實作模擬演練，並規畫接近實戰的測考基地和驗證標準，方可提升基層部隊戰時的城鎮作戰效能。

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