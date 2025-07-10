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讓無人機殉職而非消防員

聯合報／ 涂明德／工程師（新北市）

新北新店廣興橋粗坑壩水域，八日有民眾闖禁區玩立槳溺水，卻導致消防局救溺的船艇翻覆，造成二名消防員因公殉職。

最近警察與消防單位啟用無人機支援相關勤務工作，水上救援需要使用救生艇及專業水上救援人員；日前也在網路看到基隆消防局成立無人機單位，展示使用無人機執行任務，顯見效果良好。如果改用無人機或無人艇，攜帶繩索與救生圈進入水域，進一步對清醒待援者施救；相較於人員直接下水涉險施救，改用無人機艇執行救援任務顯然更快、更有效率。

消防員殉職是社會最不願意見到的損失，改善裝備可能緩不濟急，新增無人機協助救援卻是最快、最有效的改善方式。採購無人機及訓練操作手，比傳統消防訓練的時程更短，卻可完成相同救援任務。建議消防單位改變傳統救援思維，讓無人機成為消防員的好幫手；寧可讓無人機因任務而毀損，也不要再讓任何消防員殉職！

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