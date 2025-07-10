快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

大惡罷失敗 賴應下台

聯合報／ 楊志良／前衛生署長（台北市）

距離大罷免投票已沒幾天，如果大罷免成功，只要拔掉幾位國民黨立委，重選之前，民進黨馬上變成多數，賴清德就是超級總統，掌握一切權力，一切他說了算，簡直成了皇帝。

僅在一年多前的總統大選，六成選民沒有投賴清德，是得票數未過半的少數總統；加上民進黨立委席次也未過半，朝小野大。雙少數的賴清德及民進黨，一朝權力在手，恐無法無天、貪汙腐化。國人不婚、不生、虐兒、虐老、孤獨死、低薪、青壯年離台就業，樁樁件件日益嚴重；更有詐騙橫行、近日一家五口被逼得一起走上絕路，震驚全台。民不聊生，但賴清德似乎不見不聞，福國利民的事一件也不為，全心全意在發動大霸免，期能全面掌握更大的權力。

賴清德全面掌握權力，更想發表十次演講洗腦全民，可惜他的犀牛說、雜質說、其餘人口說，無不顯示他在國內找敵人，分裂台灣莫此為甚。其幕僚大概連谷歌都不會用，否則不會出現種種沒常識的言論，平白讓在野撿到大槍大砲，更促進了藍白合。

不用看民調，路邊問一下平常百姓就知道，他們只想安穩過日子，對大罷免深惡痛絕。七二六投票日除非天搖地動、只有深綠的出來投票，否則反大惡罷定然大勝。

大惡罷早已不再是所謂民團自主，而是賴清德自己領軍，若過半票數反對大罷免，要不要辭黨主席、卓榮泰要不要下台，解散內閣，都是小事。最該做的是賴清德下台，提前大選。

延伸閱讀

8家台灣實體列出口管制管控 陸學者：或出台更多反制措施

【重磅快評】當賴清德忙打雜質，陳其邁示範團結…

解讀北京對我8家軍工實體出手 陸學者：對台灣當局的警告

今天不談政治 民進黨中常會賴清德聚焦風災後復原

相關新聞

警覺關係暴力 尋專業協助

日前新北市土城區一名男子當街砍殺妻子與小姨子，引發社會關注。但關注焦點置於保護令有何作用，或甚至保護令可能是導致殺妻的導...

想拿諾貝爾和平獎 川普尚待努力

以色列總理內唐亞胡七日在白宮與美國總統川普晤面時表示，已推薦川普為諾貝爾和平獎的候選人。

關稅談判黑箱 袂曉駛船嫌溪彎

川普政府第一波關稅通知函十四國名單放榜，台灣未列其中。特定媒體引述「知情人士」放話：由於預算遭到凍結，談判官員無法像他國...

大惡罷失敗 賴應下台

距離大罷免投票已沒幾天，如果大罷免成功，只要拔掉幾位國民黨立委，重選之前，民進黨馬上變成多數，賴清德就是超級總統，掌握一...

讓無人機殉職而非消防員

新北新店廣興橋粗坑壩水域，八日有民眾闖禁區玩立槳溺水，卻導致消防局救溺的船艇翻覆，造成二名消防員因公殉職。

濫砍傷林的綠電 萬物恐罹災

丹娜絲颱風過境台灣，造成不少災情，尤其以西南部最為嚴重。依照以往經驗，從西部登陸的颱風多會導致嚴重災害。可是颱風來臨前並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。