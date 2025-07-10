大惡罷失敗 賴應下台

距離大罷免投票已沒幾天，如果大罷免成功，只要拔掉幾位國民黨立委，重選之前，民進黨馬上變成多數，賴清德就是超級總統，掌握一切權力，一切他說了算，簡直成了皇帝。

僅在一年多前的總統大選，六成選民沒有投賴清德，是得票數未過半的少數總統；加上民進黨立委席次也未過半，朝小野大。雙少數的賴清德及民進黨，一朝權力在手，恐無法無天、貪汙腐化。國人不婚、不生、虐兒、虐老、孤獨死、低薪、青壯年離台就業，樁樁件件日益嚴重；更有詐騙橫行、近日一家五口被逼得一起走上絕路，震驚全台。民不聊生，但賴清德似乎不見不聞，福國利民的事一件也不為，全心全意在發動大霸免，期能全面掌握更大的權力。

賴清德全面掌握權力，更想發表十次演講洗腦全民，可惜他的犀牛說、雜質說、其餘人口說，無不顯示他在國內找敵人，分裂台灣莫此為甚。其幕僚大概連谷歌都不會用，否則不會出現種種沒常識的言論，平白讓在野撿到大槍大砲，更促進了藍白合。

不用看民調，路邊問一下平常百姓就知道，他們只想安穩過日子，對大罷免深惡痛絕。七二六投票日除非天搖地動、只有深綠的出來投票，否則反大惡罷定然大勝。

大惡罷早已不再是所謂民團自主，而是賴清德自己領軍，若過半票數反對大罷免，要不要辭黨主席、卓榮泰要不要下台，解散內閣，都是小事。最該做的是賴清德下台，提前大選。