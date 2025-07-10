關稅談判黑箱 袂曉駛船嫌溪彎

川普政府第一波關稅通知函十四國名單放榜，台灣未列其中。特定媒體引述「知情人士」放話：由於預算遭到凍結，談判官員無法像他國官員一樣長駐美國，只好飛來飛去。

這種說法不過是自曝其短，顯見副閣揆鄭麗君為首的談判團隊「袂曉駛船嫌溪彎」，只會找藉口牽拖，完全不會反省自己沒本事！

如果不是總統賴清德七日深夜進行越洋視訊通話，外界根本不曉得有那些官員參與，只因對美談判完全黑箱作業，社會大眾根本霧煞煞；至於鄭麗君三度赴美進行三輪實體磋商，頻率到底算不算多？是不是談判不如預期的原因？不妨以日本關稅談判代表赤澤亮正作對照比較。

赤澤亮正四月以來共七度訪美密集磋商，更曾半個月內三度往返東京華府。他首次訪美，川普親自現身與其會晤，當時被解讀為川普示好，乃至於間接透露美方急於取得談判成果，但最後仍徒勞無功。

不過，日本政府在收到通知函後，赤澤亮正第一時間即與美國商務部長盧特尼克通電話，強調汽車產業是日本經濟的核心，也不會犧牲日本的農業部門，清楚向日本民眾揭露談判觸礁關鍵。加上美國財政部長貝森特即將訪日，也被視為雙方可能存在轉圜空間。日本談判團隊不到最後關頭絕不輕言放棄的纏鬥精神，為談判無果扳回些許顏面。

相較之下，鄭麗君只去了華府三趟，就想討拍向同溫層取暖，卻連卡關癥結何在都未給出說法。如今綠營居然還想拿預算凍結當作遮羞布，卸責誣賴在野陣營，再次印證「內鬥內行，外鬥外行」。