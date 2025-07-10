想拿諾貝爾和平獎 川普尚待努力

以色列總理內唐亞胡七日在白宮與美國總統川普晤面時表示，已推薦川普為諾貝爾和平獎的候選人。

如果成功，那將是諾貝爾和平獎自一九○一年頒獎以來最大的諷刺。因為內唐亞胡在去年十一月廿一日已被國際刑事法庭（ＩＣＣ）認定：故意以剝奪加薩地區平民基本生活的需求作為戰爭的手段，及對加薩諸種不人道的作為，觸犯了戰爭罪。ＩＣＣ已發出逮捕令，內唐亞胡若旅行到ＩＣＣ一二五會員國，都可以加以逮捕。

更何況，到目前為止，川普對世界和平的貢獻極為有限。狂言上任一天即可結束俄烏戰爭，但到現在戰爭不但沒有停止，反而在擴大之中。

他對中東的和平還看不出實質的貢獻。剛在六月廿四日派出Ｂ─２轟炸機，企圖一舉摧毀伊朗的核設施，成效如何眾說紛紜，但此舉明顯的違反了國際法，侵犯伊朗的主權，且冒著輻射外洩的危險。以、伊雖然暫停軍事行動，維持的只是一個脆弱的和平，未能阻止伊朗繼續發展核武。伊朗決定斷絕與國際原子能總署多年的合作關係，反而加深了地區擾攘不安。

事實上，諾貝爾和平獎頒給美國的政要都頗有爭議。如一九七三年美國國務卿季辛吉與北越領導人黎德壽共同獲得諾貝爾和平獎，以表彰他們推動越戰停火。季辛吉任內對越南的策略是以戰促和、擴大戰爭以結束戰爭。對北越的轟炸，造成無數人喪命。黎德壽也因一九七三年越戰停火協議而獲獎，但他拒絕領獎，很多人批評給他的不是和平獎，而是戰爭獎。果不其然，兩年之後在他的率領下全越南被越共征服。一九七三年諾貝爾和平獎得主是有史以來最具爭議的決定。

歐巴馬總統二○○九年獲得諾貝爾獎，當時上任還不到一年，沒有任何結束戰爭或促進和平的成果可言，況且當時美國軍人仍在阿富汗與伊拉克作戰，最後也是死傷無數。

川普第一個任期確實對中東的和平有些貢獻，他促成了歷史性的亞伯拉罕協議，猶太人國家以色列得以與阿聯酋、巴林、摩洛哥與蘇丹建立外交正常化，打破阿拉伯國家一致反對以色列的立場，並進一步促進雙邊旅遊、經濟、科技、能源等方面的合作，以色列也同意暫停併吞約旦河西岸部分領土的計畫。當時引起巴勒斯坦自治政府與哈馬斯強烈的譴責，認為這些協議背叛了巴勒斯坦人。川普也極力促成沙烏地阿拉伯與以色列建立邦交，但在任期內未能完成。這些作法為哈馬斯與以色列的衝突埋下了火種，終於在二○二三年十月爆發哈馬斯與以色列的軍事衝突。

川普如果能促成俄羅斯與烏克蘭停火；保持以色列與伊朗脆弱的和平；達成以色列與沙烏地阿拉伯、甚至敘利亞或黎巴嫩建立外交關係，為中東地區建立一個和平穩定的架構，頒諾貝爾和平獎給他也不為過，但在目前毫無成就的情況下就覬覦和平獎實不恰當。今年的推薦期已在二月一日截止，川普還有努力的時間以待來年！