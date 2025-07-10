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警覺關係暴力 尋專業協助

聯合報／ 黃軍義／大學教授（台北市）

日前新北市土城區一名男子當街砍殺妻子與小姨子，引發社會關注。但關注焦點置於保護令有何作用，或甚至保護令可能是導致殺妻的導火線。保護令是否發揮功效，確實值得探討；但男子為何殺妻甚至牽連小姨子，社會尚未深入討論。

關係暴力有一整合理論，指「刺激─推動─抑制」是暴力產生的三項主要因素。其中，刺激是指誘發暴力行為產生的事件，如爭執、受挫、或看見任何引發負面經驗的事情；推動是指強化暴力行為表現出來的因素，如具有攻擊的性格特質、敵意歸因傾向，或使用酒精、藥物；抑制則是指缺乏抑制暴力行為的內外在因素，例如性格衝動、缺乏自我克制力、沒有權威人物在場。

回顧本案加害者，可設想：他在保護令頒發後回住處搬東西，過程中砸壞物品，於是與妻子口角，讓他想起過往各種爭執的負面經驗，這是刺激事件；之後他用車堵住妻載小姨子的摩托車，當街砍殺，顯示他可能有攻擊性格特質、敵意歸因傾向；加害者亦可能具有衝動控制障礙、無法自我克制行凶。暴力的實施應是上述各種因素匯合與交互作用的結果。

關係暴力在美國有高盛行率，研究顯示三、四成美國女性自陳在其一生中曾遭遇過。上述當街殺妻案件雖是個案，但一葉知秋，關係暴力在台灣可能亦有不低的盛行率。衛生福利部於民國一一○年的大規模調查即顯示，十八至七十四歲曾有或現有親密伴侶的婦女，遭受伴侶暴力的一年盛行率為八點九九％，終生盛行率為十九點六二％，而這只是親密伴侶暴力，不包括其他關係暴力與男性遭遇的關係暴力。

關係暴力的預防方面，建議在長期受辱或偏弱勢的一方，需深刻觀察、小心防範，不能片面想像另一方會變好或有所改善，應採取務實的態度保護自己。當衝突無法解決時，應尋求專業協助，學習溝通技巧和應對衝突的方法，避免暴力發生。在衝突中避免激怒對方，暴力發生時應立即報警，落實通報並尋求協助。

更重要的是社會文化上，需建立尊重他人的觀念。尤其有權者若濫用權力，將上行下效，衝突暴力將由此衍生。台灣最美麗的風景是人，應將尊重他人的觀念納入文化骨髓。

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