歐美保護主義 成金磚國合作契機

擴大後的金磚國家首次在里約熱內盧召開高峰會。巴西總統魯拉在開幕式表示：「多邊主義正面臨前所未有的崩潰，倘若國際治理不能反映出廿一世紀新的多極現實，那麼金磚國家就應該為其復興做出貢獻。」從魯拉的這段發言，即可看出金磚的雄心壯志與其自認可與歐美國家較勁的份量。

金磚國家由十個新興經濟體組成，占全球人口的一半以上，經濟產出的四十％以上，意欲制衡歐美的立場明確，提供不滿西方國家的合作平台，馬來西亞首相安華即對此有所期許。不過，反美平台能否順利成形，有賴成員國齊心，目前各成員國所圖不一，尚有一段路要走。

目前幾乎所有國家，包括中國在內，都嚴重受到美國「對等關稅」影響，川普引發的貿易戰令金磚國家憂心忡忡。巴西總統魯拉採取謹慎的立場，金磚各國也刻意不在關稅談判的敏感階段引發不必要的摩擦，避免激起川普的敵意反應，致使最終宣言不願明言提及美國和川普。然而，各國一致對「扭曲貿易、不符合世界貿易組織規則」的單邊關稅和非關稅措施大增表達「嚴重關切」，反對美國保護主義的目標非常明確。金磚國家的聲勢浩大引來川普兩次威脅：一、如果金磚國家質疑美元的主導地位，將對其徵收一百％的關稅；二、任何與金磚國家「反美政策」結盟的國家，都將被加徵額外十％的關稅。足可證明川普逐漸忌憚金磚這個反美平台。

為了培植並壯大金磚，中國國家主席習近平屢屢出席先前的歷屆高峰會，此次他的缺席，引發了不小的外交風波。不過，中國國務院總理李強在會中不忘推銷全球南方國家投資中國金融市場，並提供未來培植金磚人才獎學金。明顯可看出，關稅戰下的北京轉往向南方國家尋求投資。

面對中俄領導人雙雙缺席（普亭透過視訊參與會議）本次高峰會，被視為貴賓的印度卻表達成員國除了在關鍵礦產和技術加強合作外，也要確保任何國家都不能將這些資源用於自身利益或作為武器。印度劍有所指不待自明。另一方面，地主國巴西的魯拉總統面對一年後的總統選舉和擴大後的金磚首次舉行峰會，雖大力經營，卻因喬不攏主要議題，僅能勉強在最終宣言形塑反保護主義來當成共同陣線，其中所提到的以環境原因為藉口的保護主義，是指歐盟過去針對巴西農產品採取的措施，而歐盟所通過的反毀林法將於明年初生效，影響範圍擴及金磚國家的幾種產品，如巴西生產的肉類和大豆以及印尼的棕櫚油。

面對歐美的不確定性與加諸在全球南方國家的保護主義，南方國家試圖以人口和產值所形成的市場進行突圍。目前，制度性的政經合作有待開發，但共同面對歐美的保護主義，倒是進一步為新加盟國開啟了合作契機。不過，大國所圖不一、中印的心結和領導全球南方的企圖，也凸顯了金磚國家內部明顯的戰略差異。