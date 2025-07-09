台美關稅談判也不敵大罷免

川普政府公布最新關稅清單，涵蓋日、韓、泰、馬等多數東亞主要國家，但台灣與印度未被列入，引發各界高度關注。美國財政部長貝森特日前也釋出警訊，明言若與台灣及歐盟的談判無實質進展，將於八月一日回歸四月原案中的懲罰性關稅。這種以「懸而未決」作為壓力手段的作法，其實是川普慣用的談判套路：先祭出極端方案，製造壓力，再視對手讓步程度作象徵性調整，營造談判勝利的戲劇性場面。

即便台美雙方能在期限前達成協議，從過去經驗判斷，美方可能僅會將關稅從卅二％下調至卅％或廿八％，做出最低限度象徵性讓步，以便對內交代「逼迫對手屈服」政績。換句話說，即使談判「成功」，對台灣而言也幾無實質利多。

合理推斷，這場談判目前之所以陷入僵局，很可能是因美方要求台灣大幅開放萊豬、乳製品、玉米等農產品進口，而這些議題正好踩中賴清德政府無法跨越的「政治紅線」。

台灣社會對進口農產品、尤其涉及食安爭議的項目極為敏感。賴政府在全力推動「大罷免」的高度政治動員狀態下，若對美國要求讓步，不僅將重演當年開放美牛、美豬所引發的社會怒火，更可能被在野黨與民間團體放大攻擊為「再次出賣民眾健康」。不僅危及賴清德上任所欲建立的改革形象，亦可能動搖中間選民的支持基礎，導致大罷免戰線潰敗。

對賴政府而言，經貿談判讓步是自毀政治形象；但若拒絕讓步，又將面臨高額關稅制裁，衝擊台灣以電子零組件、工具機、高階設備為主的對美出口產業。然而，即使產業短期受損，與罷免失敗所導致的國會局勢惡化相比，前者對執政穩定性的傷害反而更為可控。因為貿易損害仍有美化空間，可透過補貼、轉單、國際協商應對；但一旦國會席次喪失，將造成政策推動停滯、甚至可能演變為跛腳政府，削弱整體國政布局。

進一步觀察，大罷免對民進黨的意義並不只是「減少對手席次」這麼簡單，更是一次結構性重組政局的戰略機會。民進黨在去年總統大選以四成選票勝出，卻未在立院過半，使每項重大法案與預算都需提出覆議案或妥協，造成政務效率低落、政策執行綁手綁腳。透過罷免，民進黨自認有機會重塑國會力道，進而鞏固未來三年或七年執政根基。

更重要的是，這場罷免攻防本身就是一次準選舉：是民意對政局走向的「再確認」。倘若罷免成功，不僅能為賴清德建立強勢領導人的政治形象，更可鞏固其「抗中保台」與「脫中戰略」的正當性敘事。因此，若貿易談判讓步僅能換得數個百分點的關稅減免，卻因開放農產品進口，犧牲政權穩定與民意支持，對民進黨而言，恐怕才是真正的「本末倒置」。

事實上，多數民眾對國際經貿談判的複雜性所知有限，反應也多停留在「抽象損益」的感受層面，難以轉化為政治動能。

但罷免卻具有高度可見性、具體戰果與象徵意義，一旦推進成功，不僅能向支持者交代，更能強化民進黨在「捍衛國家主體性」的主導權。

民進黨寧可冒著產業受損的短期壓力，也要全力捍衛罷免戰線的政治勝利。因為這不是一場簡單的區域選舉戰，更是一場攸關政權穩定、國會主導與政策空間的「權力生存戰」。在政治現實下，台美關稅談判的進退得失，自然淪為「可以承受的」。