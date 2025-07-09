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應強化防詐教育

聯合報／ 邱世長／教（新北市）

豐原一家五口命案，王姓一家疑似受金豆詐騙後無能還債，遂以集體自殺訴其無奈，令社會同感悲痛。對此，筆者提出幾點建議：

首先，假投資真詐財不是新聞，為何詐騙案不斷重演？「貪念」是萬惡之首，賺錢沒有捷徑；詐騙者固然可惡，幫凶也當重罰，視為共犯；但受騙者若是貪圖暴利而受騙，則同樣難辭其咎，應該反省。

政府對詐騙者與車手應一律重刑處置，否則詐騙集團獲利高、懲罰低、付出的代價少，等於是變相鼓勵犯罪。其次，過去流行「老鼠會」，把新投資者的資金付給舊投資者，造成獲取暴利的假象；等大家一窩蜂加入後，詐騙者再一走了之，你能奈何？

隨著科技進步，詐騙手法推陳出新，防不勝防。例如從虛擬貨幣的假投資，變成這次「金豆投資」的騙、養、套、殺。詐騙共犯通常是被害者的同學或朋友，利用被害者對其信任，才讓遺憾不斷發生。

其三，學校也該強化「防詐教育」，教師應教導學生並強化理財教育，釐清「投資」與「投機」的差異。「投資」是熟悉正當理財管道，根據自己能力與財力量力而為作理財規畫。「投機」是不顧風險，整天幻想暴利，胡亂跟風卻易造成不幸！

建議教育工作者應趁學童可塑性高，讓其了解「腳踏實地」理財方能降低風險。「發財夢」人皆有之，只是有人知道這只是「夢」，有人卻在「發財夢」中難以清醒而失去理智，這才衍生悲劇。此時此刻，教育應發揮關鍵力量！

理財 老鼠會 虛擬貨幣 詐騙集團 車手 風險

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