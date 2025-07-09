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難防小人 保護令應配合安置

聯合報／ 蕭蒼澤／律師、台灣夢想家園關懷協會創會理事長（台北市）

新北市謝姓男子疑因不滿妻子聲請保護令，在土城街頭涉嫌凶殘殺害妻子和小姨子。有律師對此表示，保護令非萬能，並非申請了就金鐘護體。

保護令雖只是張紙，但仍大有作用，能命對方在一定距離範圍內，不要靠近受保護人。雖然有人表示，申請保護令恐怕反而更激怒對方，導致悲劇結果；既然可預見惱羞成怒之結果，則保護令核發後，位居第一線的轄區派出所與院檢電腦連線，適度的關懷或能免除悲劇發生，何況這次是二條人命。

筆者事務所經常遇見來諮詢保護令相關事宜者，筆者總是再三強調，生命安全絕對是第一順位，如果覺得狀況不妙，就要評估是否符合安置之情形；若無地方去則更應尋求安置！違反保護令就產生刑事責任，現行犯就是上手銬；少數危險甚或躁鬱等情形而不怕者，配偶應最了解。

在此並非責怪檢方裁定無保請回，報載之前社工都有陪同被害人出庭，但通常只是形式保護，時間也僅是開庭前後。社工畢竟不是法律系的，如果保護令的禁制對象有情緒問題或嚴重暴力傾向，更應幫忙想辦法幫助受保護人一臂之力，協助遠離以避開凶險。

法律不是萬能，保護令的禁制對象應進行精神評估，包括近期或長期是否生活壓力過大，受保護人更要學會保護自己、認清對方狀態。保護令能防君子卻防不了小人，面對威脅，要能提供進一步的保護措施，更應有縝密的安全計畫，因為人命關天。目前院方停留在提供出庭期間的安全協助；又或到庭、退庭使用不同出入路線及等候處所、請被害人至駐法院的家庭暴力事件服務處共同討論並擬定安全計畫。

但上述最重要的「安全計畫擬定」，絕大部分的人都不知道。在法院審理程序中，雖有注意到心理治療和輔導，更應宣導緊急安置，可直接向駐法院家庭暴力事件服務處請求協助，或向直轄市、縣市主管機關尋求幫助。民事保護令核發之後，被害人切記要注意暴力危險訊號，依據不同危險情境準備不同的安全計畫。

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