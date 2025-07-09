土城命案背後的制度失靈...破碎的保護 索命的符令

土城雙屍命案的新聞令人震驚，卻又無比熟悉。一位施暴者無視保護令，奪走兩條人命。這不是一場單純的激情殺人事件，而是一場制度與輿論都無法預防的社會災難。

我們一次次見證「保護令」淪為紙上談兵，成為迫使被害人持續恐懼、甚至付出生命代價的「索命符令」。當一紙保護令防得了君子卻防不了惡徒，當「情節輕微」成為司法標準，而非人命預警，司法警政究竟還能保護誰？

這不是個案。事實是，許多被害人早就發出了求救訊號，早就依法律申請了保護機制，甚至也都曾向警方報案。然而直到悲劇發生，社會才大聲譴責、檢方才嚴正聲明、輿論才轉向關注。可是一切都來不及了。

我們要問：為什麼總要出人命，才啟動真正的偵辦？為什麼受害者非得死得夠慘、案件夠血腥、輿論夠強烈，公權力才會真正「動起來」？又為什麼一個曾經多次家暴、保護令剛剛生效的施暴者，還能在違法侵門踏戶後，以「情節輕微」為由飭回？

保護令制度的本意，是讓被害人能有喘息的空間，遠離傷害、重建生活；但現實中，卻往往只是拖延死亡的時間表，甚至在某些情況下，反而激化施暴者的報復行動。這背後，不但是制度設計的漏洞，更是執法與判斷標準的僵化。

我們不能夠再容忍這樣的悲劇一次又一次上演。檢調、法院、警政、社福系統，都必須重新檢視：保護令的執行是否能更即時、更具強制力？對於已明顯具風險的施暴者，是否應設立自動延遲釋放與加強觀察的機制？為什麼「潛在再犯風險」在決定飭回與否的過程中，似乎毫無角色可言？家暴高風險案件的交叉通報與追蹤機制，是不是形同虛設？

對國家而言，這是一場制度責任的審判；對社會大眾而言，這是一道良知與冷漠的選擇題；對那些還活著、仍在求救的被害人而言，這是一道生死線上的警訊！