敬請宜蘭案環評委員 秉持公義把關

高鐵延伸宜蘭計畫（宜蘭案）現正進行環境影響評估，將於明天召開第二次專案小組。本案第一次小組審議時許多意見，都被計畫施作者─交通部鐵道局避重就輕、虛應故事。敬請環評委員秉持大義，在二次會議中公允審議。

「宜蘭案」有幾項特性：

一、政府自辦建設，卻公然迴避院頒規畫和審議程序，是州官放火！二、趕辦提案忽略公共參與，迄今未說明徵收優良農地的範圍。三、本案是交通服務提升，不僅是工程，更該評估營運的衝擊。四、本案誇大運輸以外效益，一如鐵道局過往鐵路立體化的做法，造成台鐵與國家長期負擔，不可不察！

首先，「宜蘭案」是在林佳龍交通部長任內指示下，以「直鐵」替案，大超車趕提環評報告，迴避「行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點」，未經交通部和國發會審查可行性評估，就逕提環評。

「替代方案」之說也真荒唐！直鐵案十年規畫，兩度提報環評大會，卻在一夕間被高鐵替代出局。這樣一個技術、路線、設站和財務都完全劇變的「高鐵宜蘭案」，是否合宜做為直鐵計畫替代案？要敬請委員秉義確認！

其次，迴避先期作業，最被遺忘的是民眾參與；鐵道局本次補充資料一二二頁所列「活動」，多為行政機關和少數民代間的轉達，有些還是閉門會議，不是真正的公共參與。到環評階段的法定公聽會，鐵道局只在宜蘭市辦了一場，對於本案絕大比例的利害衝突，和環境影響發生地宜蘭來說，實在太過敷衍、太不負責任！

此一重大輕忽，有宜蘭縣議會和在地十個民間團體提出要求加開，環評委員會六位委員要求，上次小組記錄也納入結論，鐵道局卻依然故我，不願與民眾直接溝通。敬祈委員在二次會中，正式決議加辦公聽會！

進而，敬請委員謹慎檢視鐵道局的效益數據。宜蘭案標榜解決雪隧塞車和一票難求，前者不敢再提，後者玩弄數字，交通效益從上次提會到今天翻倍成長，土開效益卻只剩三個月前的廿％，顯然要洗刷「高鐵炒地皮」的汙名。工程機構美化未來很常見，全台鐵路立體化工程效益灌水者，就是本案施作者鐵道局。今日回顧各處動輒幾百億的投資，工程者都宣稱靠房產開發回收；四十年來土開效益未見，營運者台鐵的虧損卻因維護過多工程而愈見惡化。

工程機構會慣性護航偏頗數據，敬請委員審慎鑒察！工程機構美化效益，在「宜蘭案」的做法是加多營運班次。報告中規畫每小時五班車，比距離相當的台北至桃園間每小時三班，班次多了六成七！宜蘭人口才四十五萬，北宜間有這樣的高需求嗎？敬請委員要求徵詢營運機構的意見！

「宜蘭案」從部長迴避法定程序，一路超車趕辦，罔顧民眾參與又美化效益，把昂貴禮物拿去照顧地方，創造短期政治利多。一連串行政體系特別護航下，已經沒有技術性工程師的討論空間，只能祈望從大環境、跨世代去評鑑對社經的長期影響。敬請專案小組委員立足大公大義，為全民把關！