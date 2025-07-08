阻家暴悲劇 善用刑事保護令

新北市土城四十六歲男子，疑因不滿妻子向法院聲請及獲發緊急保護令而被迫離家，前天違反保護令返回妻住處狂摔東西，因而被警方移送新北地檢偵辦。檢察官認情節輕微，昨天一早准予交保，未料該男離開地檢署後，竟開車於住處附近埋伏，待其妻與小姨子騎車外出，在路途中開車衝撞二人，並持雙刀下車狠砍姊妹，致二人身亡。

此一家暴殺人悲劇，凸顯司法官對家暴加害人高危機風險的輕忽、怠於辨識高風險家暴犯特質，及對被害人潛在危險的漠視。家暴高風險加害人諸多風險特質，包括精神疾病、疑心病重、性的嫉妒、反社會人格加自戀特質、邊緣性人格違常、高衝動高暴力習性等；家暴防治體系各專業人員須確實掌握、嚴格控管，方能保障被害人安全。稍有風險即應嚴格諭令，讓身為保護令執行機關的警方加以嚴密戒備；同時被害人的安全計畫也需同時發揮實效，方能安度重大危機階段。

對於公然違反民事保護令的家暴犯罪人，檢方及院方必須知悉、並善用家暴法第卅一條第一項第五款關於「刑事保護令」規定，來制止高危機家暴犯的危險企圖。這是檢方嚴格處置高暴力危險犯的法寶，可依個案特徵及犯罪人特質予以彈性監督控管，讓警方有明確依據得排除對被害人的潛在危害。須知，聲請緊急保護令的案件，屬高致命風險之機率很大，這也是檢方偵查家暴罪案件的專業知識之一。

人在公門好修行，強烈建議司法官們細心審酌案件特徵、犯罪人特質，並妥善使用法律授予的獨特權力。為了保障被害人生命安全，不辭辛勞及麻煩、不再吝於對高暴力危險犯祭出刑事保護令，讓家暴防制的公義能夠伸張！