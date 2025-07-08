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詐騙逼死五口 國家不能無感

聯合報／ 陳劍賢／台東縣教育局前局長（台東市）
圖／季青漫畫
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台中市豐原區發生一家五口命案，警方初步調查，疑因認識的友人介紹加入投資金豆遭詐騙，且被連環詐，走投無路之下全家走上絕路。台中市長盧秀燕沉痛指出，這個案件是一個悲劇，更強調詐騙是國安問題，賴政府責無旁貸應將打擊詐騙列入國政要項。

根據警政署「打詐儀表板」的統計數字，台灣今年上半年詐騙在案的總金額高達新台幣七四七億元，平均一個月達一二四點五億多元，一年則逾一千五百億元。

稍有數字概念者都會驚覺，自從台灣成為詐騙之島，國人被詐騙集團詐騙的金額可能已高達上兆元，民間資產如此被嚴重掏空所造成的財損，已非僅僅當事人受害，而是整個社會嚴重的問題，甚至是國安問題。

詐騙案件淹腳目已是台灣多年來的沉痾，政府雖屢有加強打詐的動作，各縣市警察局也不迭展示打詐成果、宣傳績效，但詐騙集團仍然橫行。

我們不能說警方打詐不力，也不宜指責政府不正視打詐，但無論如何，詐騙橫行確實是不可否認的社會現實。廣大無辜的民眾，仍深陷詐騙集團架構的詐騙網路之中，民眾依舊對詐騙橫行的憤慨與不滿，也依舊是現在進行式。

政府最基本的職責，就是紓解民怨、保護善良民眾。面對詐騙橫行的現象，政府有責任保障善良百姓，使其免於詐騙的恐懼。只要國民持續遭詐騙集團凌虐，政府就不能說自己已善盡職責，更不能不持續提升打詐的力道，以減少民眾被詐騙的機會。

近日賴總統賣力十講「國家團結」卻屢屢引發爭議，這「十講」固然是賴總統心心念念的治國要項，卻未必是當今國人最期待政府要做的事。詐騙致一家五死命案的悲劇發生，國家不能無感；建議賴總統若還要繼續「十講」，當中或可增加一講，針對當前社會上亟待解決的詐騙問題提出解方，並宣誓政府強力嚇阻詐騙的決心，將打擊詐騙列為治理的重中之重，以徹底解決詐騙問題，避免類似的悲劇一再重演。

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