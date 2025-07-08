總統敬軍 先正視抗戰歷史

昨天是七七事變八十八周年，做為抗戰主角的中華民國政府卻未發言及舉行中樞紀念活動；反倒是今年五月，賴政府盛大「紀念」歐戰勝利八十周年，兩相對比，實在莫名諷刺。

賴政府無視抗戰歷史，並不讓人意外，從賴總統「團結國家十講」前四講就能看出，切割台灣與中國的歷史文化連結，是其矢志不渝的目標。賴總統在第一講從猛獁象講到南島文化，強調台灣與中國歷史關係不深；他還援引舊金山合約，指二戰後日本放棄台澎主權，對台灣歸還給中華民國卻語焉不詳。到了第三講，賴總統更扭曲歷史稱「中華民國制憲時沒有台灣代表參加」，更加呼應獨派史觀，盡顯台獨本色。台獨史觀與中華民國歷史扞格不入，賴總統宣揚台獨史觀，只會誤導國人的歷史認知，除了凝聚深綠同溫層、助力大罷免外，對「團結」只有百害而無一利。

賴總統在第四講中大力讚揚國軍的貢獻，並提出要給軍人優先登機、優先升等商務艙等禮遇，然而國軍的貢獻，又豈止是古寧頭及八二三戰役而已？回顧國軍的建軍史，就是近代中國為爭取民主自由共和、國家民族救亡圖存的血淚史。一九四五年台灣光復回歸中華民國，就是國軍八年抗戰勝利的重要成果；賴清德在第一講卻稱「馬關條約之後，中國政權與台灣主權就沒有關係了」，還提到舊金山合約這個「台灣主權未定論」元凶，種種荒謬言論都是對國軍貢獻的巨大抹殺。

中共當局一向無視中華民國存在，但「賴十講」宣揚台獨史觀、掏空中華民國的歷史與精神內核，其傷害恐更甚於中共統戰之數倍而不止。當對岸高調慶祝抗戰勝利及台灣光復八十周年，中華民國政府卻靜悄悄；賴政府將抗戰話語權拱手讓給中共，是否才是配合中共統戰？如何對得起為國家犧牲奉獻的國軍烈士們？

中華民國國家認同是台灣社會最大公約數，如今多數國人卻已不知「這個國家」是什麼碗糕。賴政府尚且把占台灣百分之九十六的族群歸為「其餘人口」，國家認同混亂，全體軍民如何團結對外？奉勸賴總統勿一味操弄反中去中，連國家歷史都選擇性遺忘或扭曲。要讓國人打從心底敬軍愛軍，就請賴總統尊重並正視歷史。

八年抗戰是中華民國全國軍民共同奮鬥的血淚史，我們絕對不能忘記，更要發揚抗戰精神，捍衛國家主權及得來不易的民主自由。