首富鬥美國總統 鹿死誰手難說

全球首富馬斯克在美國獨立紀念日（七月四日）隔天，高調宣布成立新政黨「美國黨」，為美國政黨政治投下一顆威力驚人的震撼彈。

眾所皆知，馬斯克於去年花費逾二點七億美元支持共和黨的川普贏得總統大選，選後獲川普任命掌管新成立的「政府效率部」（ＤＯＧＥ），推動聯邦政府財政撙節，聲稱為美國節省一九○○億美元。

然而，馬斯克五月底離開聯邦政府團隊後，對川普推動又大又美法案表達強烈反對，認為此舉將增加美國債務負擔，揚言法案一旦通過，他即籌組新政黨，並嗆說即使這是他在地球上做的最後一件事，也要讓共和黨支持該法案者明年輸掉初選。

川普則反擊聲稱，將下令ＤＯＧＥ鎖定並清查馬斯克所屬公司的全部政府合約，甚至不排除將馬斯克驅逐出境。

馬斯克是世界首富，富可敵國。川普不僅是美國且是全球最有權力的人。兩虎相鬥，必有一傷。至於鹿死誰手，可說言之過早。但其過程必定精彩萬分，且讓吾人拭目以待。