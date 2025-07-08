馬斯克創黨 政治槓桿劍指川普

「又大又美法案」徹底讓馬斯克站到川普對立面，並宣布要創立「美國黨」，劍指川普。川普則揚言祭出調查令要把馬斯克送回南非，兩人決戰真的進入生死局？

從川普拉開關稅戰序幕後，兩人間已產生一道溝壑，川普希望藉由關稅戰增加美國政府收入，並且令其他國家「萬邦來朝」；反觀特斯拉，今年第一季遭遇史上最大的跌幅，吃下三年來最低銷售量的敗績，關稅戰失去國際市場的慘烈營收，成了壓倒兩人友誼的最後一根稻草。

後續川普大推「又大又美法案」，直接把特斯拉推入絕境。該法案大相左於馬斯克在政府效率部的政治主張：「削減支出」而非「提高債務」，未來十年可能會將美國現有卅六兆美元債務再增加五兆美元，添加美國債務沉重負擔。另外，該法案取消聯邦清潔能源稅收抵免政策，綠色補貼和零排放積分交易補貼的終止，直接威脅特斯拉利潤率。

馬斯克的反擊是創建新黨，欲突破美國傳統兩黨制，或制衡「一黨獨大」，但更精確說是打造一個精準的「政治槓桿」，精準狙擊關鍵少數席位來撬動國家政策。

宛如賽局理論的最優解，投入最小的成本達到最大的效益。戰術核心是聚焦於二或三個參議院席位和八到十個眾議院選區，翻轉目前的兩院政治結構。

其實，馬斯克可從第三方角度切入，歷任總統不管哪個黨派執政都脫離不開根本問題：要想美國政府不崩盤，只能不斷提高債務上限，「以貸養貸」借債續命。所以，馬斯克認為民主黨和共和黨是一丘之貉。從此看，如何解決美國嚴峻的債務問題，以及提出超越兩黨利好於人民的政策，或可能是「第三條路」的創新突破口。

馬斯克喊出「讓人民有發言權」，戳中了不少人對政治現狀的不滿。現在美國社會撕裂嚴重，貧富差距拉大，普通人覺得自己被代表不了，是「失聲的一代」。正如美媒透露，華盛頓政治圈已嗅到當前的政治氣候，潛在的第三勢力主要由反川普的共和黨人和中間派民主黨人構成。

當共和黨人認為在川普的領導下，價值觀的轉變讓所熟知的共和黨已不復存在，現在想要重新奪回中間選民認同。這股能量與馬斯克的呼籲形成了奇特的共振，真正的議題或許已從「馬斯克是否會建黨」，轉向「誰會複製這種模式」。

日前民主黨紐約市長初選結果，由新生代的社會民主主義者擊敗政治老將、曾任紐約州長的古莫，亦呈現出選民對政治與經濟改革的殷切期盼。馬斯克的建黨操作，如能建立在對人民有利的政策，而不是權謀與黨利，才能永續發展。

不過，從馬斯克的案例看，擁有巨大資本和輿論影響力的個人或團體，可能會愈來愈以精準狙擊少數關鍵來影響國家政策，進而催生難以預測的新型政治風險，亦值得高度警惕。

川普與馬斯克鹿死誰手，就待期中選舉見分明。