關稅威脅生計 勞長裝睡？

四月美國丟出加徵關稅的震撼彈，眼看緩衝期即將結束，台灣政府面對這場攸關產業命脈與勞工飯碗的貿易戰，至今卻只有空洞和孱弱的聲明。尤其是該負起最大責任的勞動部，整體應對堪稱荒腔走板，讓人不禁質疑，勞動部是否還記得，自己的職責是「捍衛勞權」？

若檢視勞動部七月四日的聲明，實際可以總結為「補貼打發、協助轉職」，通篇聲明連「勞權」兩個字都沒有提及。勞動部對防範關稅造成的失業問題竟如此簡單帶過，不是捍衛勞工權益。一個勞工失業，其影響是衝擊整個家庭生計，特別是中高齡勞工，原先依賴的專業技能和工作崗位若消失，硬性轉職勢必更加困難。勞動部不僅沒有設身處地為勞工著想，「因應對策」甚至是將台灣勞工端上供桌，為美國關稅祭旗。

諷刺的是，當勞工生計受到關稅威脅時，總統賴清德偕同行政院長卓榮泰已召開了廿多場資方會議，積極為企業尋求解決方案，政府部會卻沒有召開任何一場勞方座談會議，這種荒謬現象正可謂「右手為資方找對策出路，左手為勞工辦喪葬補助」。

洪申翰部長過去在街頭上高喊公平正義、擔任立委時也為勞權挺身而出；但時至今日，面對美國可能對台課徵高達七十％關稅、機械產業幾十萬個勞工工作受威脅，洪部長卻蜷縮在辦公室，未積極促成機會，讓勞工能了解、甚至參與政府對美談判的內容擬定過程，部會的聲明更是軟弱無力。試問洪部長是否換了位置也換了腦袋，忘記了當初在街頭倡議的滿腔熱血，也忘記了在立法院推動勞權保障的初衷？

勞團日前已發出聲明，如果政府不願意將勞工納入談判程序、執意犧牲勞工權益，勞工將發動抗爭包圍行政院。洪部長應該睜大雙眼，看清楚勞工在關稅衝擊下的就業權與生計問題，不是簡單一句「我們會補貼」就能搪塞和敷衍，而是要提出實際的承諾和作為。筆者身為關心勞工權益的大學生，嚴正請問洪部長：

一、您過去信誓旦旦說「挺勞權」，現在面對美國關稅衝擊，為什麼不願正面履行過去的承諾？

二、如果勞動部只是發放失業勞工補貼，卻不願意捍衛勞權，那麼當勞工淪為關稅犧牲品時，洪部長是否敢於承認，部會的怯懦是對廣大勞工的背叛？

勞工要的不是安撫，而是實質行動，筆者誠懇呼籲洪申翰部長重拾初心；選擇裝睡不能解決問題，堅決捍衛勞權才是廣大勞工的最終依靠。