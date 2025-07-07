馬斯克創黨！科技富豪搶麥 民主恐消音

在今年美國獨立紀念日，馬斯克在其Ｘ社群平台上拋出一句模糊而引人遐想的話語：「Great day for some…fireworks」。馬斯克指的是真正的煙火嗎？還是政治煙火即將綻放的隱晦訊號？隨後並發起一項網路民調，詢問是否應該創建「美國黨」（America Party），藉此挑戰長期主導美國政壇的兩大黨體制。幾乎同時，OpenAI執行長奧特曼亦在網路上表達自己對當前政治體系的疏離感，聲稱自己如今是「政治上的無家者」，並呼籲建立一種以科技與資本主義為核心的未來。再過一天，馬斯克旋即宣布已成立了「美國黨」。

從表面看來，這兩位科技巨擘的不滿與倡議，反映了當代菁英對政黨政治功能失靈的批判。尤其是對川普總統所簽署的「又大又美法案」，包含政府大規模開支刪減、取消清潔能源補助、修改社會安全網等爭議內容，抱持強烈反對態度。但更深層的問題是，當科技億萬富翁主導政治話語，民主還能保有其原初的多元與平衡嗎？

馬斯克對兩黨體制的不信任並非毫無根據，根據蓋洛普民調，約四成三的美國人自認為是「獨立選民」，顯示出選民對傳統政黨的疏離。而在歐洲，一項由ＴＵＩ基金會執行的跨國調查則顯示，僅五成七的年輕歐洲人認為民主是最佳的治理體制，在波蘭、法國、西班牙等國更低於一半，甚至有二成一的年輕人支持在某些條件下接受威權統治。這些數據揭示了全球民主制度正面臨信任危機，而極端、簡化與個人化的政治替代方案正趁勢崛起。

馬斯克與奧特曼的話語雖未明言主張威權，但其提倡的「科技菁英治理」或「技術官僚烏托邦」，本質上有脫離民主審議、忽視社會多元的危險。奧特曼在貼文中表示，他相信自由市場比政府更有效率，應鼓勵人們「賺大錢，然後再尋求財富再分配」；這種論述看似關懷公平，實則迴避了對貧富差距、稅制不公與制度性排除問題的深層反省。科技富豪們「共享資本魔法」，是否只是為自己累積更多政治影響力的修辭包裝？

從歷史來看，當制度性信任崩解，極端主張往往乘虛而入。正如歐洲年輕人對民主的信心下滑，與其成長過程中的經濟焦慮與制度失能密切相關；研究指出，對自己處境感到經濟不利、且認同右翼立場的青年，是最容易放棄民主信念的群體。這樣的趨勢也正在美國出現，當極端右派如川普重回執政，並推動大幅削減社會補助與環境政策，反彈的聲音便可能尋求非傳統管道發聲。但這樣的反彈，是否只是另一種菁英主導的輪替，而非重建民主？

在這樣的時代背景下，民主的未來需要更深刻的自省與集體參與。我們不能將希望寄託在少數科技領袖的智慧與善意上，也不能用「民調政治」或「技術治理」取代制度設計、透明機制與多元代表。唯有強化基層公民教育、重建公共信任、促進制度更新，民主才能在AI與資本主導的未來中站穩腳步。

在火光四射的美國國慶日之後，或許更該問的不是馬斯克創立新政黨後會有什麼發展，而是當民主被看作過時與低效的制度時，我們還能用什麼方式讓人們相信它值得守護與改造？