抗戰是蔣介石先生領導的

一九三七年七月七日，侵華日軍在北平蘆溝橋一帶生事，國軍卅七師二一九團的吉星文團長，開出還擊的第一槍，八年抗戰於焉揭幕。一九四五年八月十四日，日本天皇宣布無條件投降。九月九日，何應欽將軍代表國民政府蔣介石主席，在南京主持中國戰區日本投降簽字典禮，至今已經八十年了。

八十年來，世局翻騰，中國尤然。一九四九年兩岸分治後，抗戰的歷史在台灣逐漸消失，全程參與的郝柏村先生，乃以龍馬精神，寫下數百萬言，更成立中華民族抗日戰爭紀念協會，邀請兩岸學者共聚一堂，發表論文，出版專書，盼能還原史實，俱見其苦心。遺憾的是，當年全中國乃至全世界皆知的一件事，即抗戰是蔣委員長領導的，現在不能形諸文字，公諸彼岸。

我在政大研究中共時，一位北京大學的教授來訪，告以大陸的文字分成兩種，一種是給普羅大眾看的，一種是給知識分子看的，內容不一樣，勸我不必認真。問題是，大陸知識分子看到的，仍以中共對抗戰的豐功偉績為主，毛澤東的原文多已刪除，難為這些求真若渴的史學工作者了。

一九九五年七月七日，人民日報的社論表示，當年日寇的主要對手，不是國民黨政府，而是一個用馬克思主義武裝起來的，以國家和民族解放為己任的中國共產黨。後者「抗擊了百分之六十四的侵華日軍，以及百分之九十五的偽軍，因此成為抗戰的中流砥柱」。謊言既出，駟馬難追，「中流砥柱」四個字，遂成為大陸媒體敘述此事的共同用語，沿用至今，似乎已無回頭路。

侵華日軍的主要對手，就是領導抗戰的政府和領袖，最好的答案出自毛澤東本人。一九三八年十月，他發表〈論新階段〉，告訴世人：「去年七月七日蘆溝橋事變發生以後，全中國就在民族領袖與最高統帥蔣委員長的統一領導之下，發出了神聖的正義的炮聲，全中國形成了一個空前的抗日大團結，形成了偉大的抗日民族統一戰線。」抗戰八年，毛澤東不斷重申此意，表達身為部屬的忠誠，以求安身立命。一九四九年後，中共也就不斷刪改史實，向納粹德國的宣傳部長戈培爾看齊。

史學家許倬雲先生指出，任何人無法否認，蔣先生愛中國和中國文化之心。這一番民族主義，給予他力量，也因此能吸引廣大的中國人民，在抗戰前以及抗戰期間「全心全意接受他的領導」。蔣先生身為民族領袖與最高統帥，其威儀「有如一代江山」，領導一個貧弱的農業國，對抗工業國兼軍事國的日本，在至苦極痛下絕不屈服，讓克勞塞維茨的理想在中國實現，那就是永不放棄絕望中的奮鬥，成為一位挽救民族的英雄。

在蔣先生的領導下，中國軍民總動員，組成正規軍和游擊隊五五○餘萬人，經歷一般戰鬥三八九三一次，主要戰役一一一七次，大會戰廿二次，其中以大會戰為主體，困守西北邊區的中共，一次也沒有參與。由此可知，中共「抗擊了百分之六十四的侵華日軍」之說，不但扭曲了歷史，也違反了地理。

最足以證明抗戰為蔣先生所領導，就是日本向中國戰區的投降書八度提到蔣委員長，並且規定，在中華民國（東三省除外）台灣與越南北緯十六度以北地區內，日本全部陸海空軍與輔助部隊「應向蔣委員長投降」。稍具常識都知道，投降的對象是領袖；降書中沒有毛澤東，也沒有中共，是天經地義的事。

我想起林肯的名言「你不能永遠欺騙所有人」。共產黨員既然是特殊材料做成的，就請破除心中的障礙，以誠實為上策，從抗戰史開始，逐步還原真相，拉近兩岸距離，共同走向文明。