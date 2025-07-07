說破外交默契 催化團結或仇恨

在賴清德總統「團結國家十講」的國防篇中，總統提及美國持續落實對台承諾，除了過去五年累計卅次的軍售外，還提供超過新台幣九百億元的無償軍援，並強調美國援助的資金「也能購買台灣自行研發製造的武器裝備」。關於美國軍援用途的說法，也引發熟悉台美關係的專業人士對政策真實性與外交分寸的擔憂。畢竟，在美中競爭之下，台美軍事合作日趨敏感，對於軍援細節的公開表述，更須慎守默契，避免誤解。

以制度面觀之，美國對外軍事融資（FMF）與對外軍售（FMS）計畫，依美方現行規定，原則上僅限於購買美國製造的武器裝備與相關服務。這主要為了支持美國產業、強化盟友協力操作與戰略一致性。若台灣真的獲得特例，能以FMF資金購買自製裝備，確實是外交突破；但若相關安排尚未正式公開，或仍處默契階段，則總統的高調說明，恐怕不利於未來台美間的協商空間，甚至為美方對其他受援國的平等待遇原則帶來壓力。因此，總統在公開談論敏感軍援安排時，或許應更加審慎拿捏表達的尺度與語境。

更重要的是，若將美國援助台灣的相關訊息作政治操作，利用資訊不對稱使台美關係成為單一解讀，甚至將任何提出不同觀察者標籤為「疑美」或「失敗主義」，台灣就很難真正凝聚內部共識。總統強調「團結」，但團結的基礎應是充分的資訊、理性的理解，而非依賴單一論述所構築的信心工程。事實上，愈是重大國家議題，愈需要多元討論、專業監督與溝通。畢竟，國防信任感的建立，不應只依賴激勵語言，而是要讓人民了解現實的基礎與風險承擔的原則。

近年來，民進黨將「抗中保台」做為執政正當性的核心；但實際上，民進黨政府對該戰略的思維基礎，多半建構於「因為北京動武的風險極高，所以兩岸不會有戰爭」的假設，而非對國防準備真的有自信。美國雖未承諾出兵，卻也未完全排除軍事行動，這種戰略模糊為台灣留下可操作的政治空間。

然而，這樣的空間若被用來過度渲染或誤導國內輿論，就容易在社會內部造成「過度期待」與「現實落差」的心理斷層。一旦國際局勢變化，期待落空所帶來的信任危機，反而可能重創台灣安全的根基。賴總統希望凝聚民意、展現自信，但若「團結十講」只是政治操作工具，甚至目標是用來激化社會對立，恐怕與「團結」的主題大相逕庭。

回望歷史，國父革命是為了讓人民在理念下團結；經國先生十大建設，是為了引導國家從工業化走向現代化，用安穩的經濟生活來創造團結。而如今賴總統的「十大講話」，究竟是為了提升國家集體意識來促進團結？還是做為政黨催化政治仇恨、消滅「雜質」來讓社會只剩一種聲音的「團結」？

若不同意見者被簡化為十惡不赦的「仇敵」，若公共政策變成宣傳口號，最終恐怕只會導致社會分化、信任流失，留下十室九空而且浮動的社會。這不是台灣人民期待的國家方向，也不該是一位想團結國家的總統應留下的歷史印記。