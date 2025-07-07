金廈泳渡喊卡、陸啟用W121銜接航線… 交流和善意才能止戰

賴總統第四講「國防軍備」，加上即將上場的軍方漢光演習、民間城鎮韌性防空演習，再到去全聯躲警報、公視要播出假想共軍攻台的「零日攻擊」，似乎風雨欲來，令人憂心。

李登輝時代的防衛政策是殲敵於海上，不讓戰火波及本島；蔡英文時代是殲敵於岸灘，所以要買地雷，讓台灣裝扮成為刺蝟島。但到了賴清德時代卻成了「城鎮保衛戰」，向美軍購的「地表最強戰車」M1A2去年底開始交貨，以後這些戰車就會流竄在台灣城市，進行巷戰。接著黑熊要我們學包紮、學急救、買一三八○元的防災包，才好自救救人；台灣變成加薩和烏克蘭，天天躲防空警報；家園成廢墟，年輕子弟捐軀沙場，這是我們要的嗎？

當兩方實力懸殊，未必是「備戰才能止戰」，如果對方不吃這套，認為大石頭砸小石頭，大石頭願意損失一角，但就是要讓小石頭飛灰湮滅，怎麼辦？我們逐年調高國防預算，今年更以GDP三％為目標，但國防預算再怎麼調高，也無法與對岸均等，對岸是八兆，台灣是四七六○億，總不能勒緊褲帶來「抗中保台」。

第四講中，總統說：「我請問大家一個問題，二三○○億，每個人發一萬塊，還是要拿一五○○億來做『國防韌性』？另外再加一千億補助台電，讓台電不要漲價？」但民間的疑惑是一五○○億要交給美國軍火商，一千億是廢核能源政策的代價，讓台電轉手給光電商，繼續刨光我們的綠地。

台灣與大陸的互動，只有交流和善意才能止戰，而不是比拳頭大小，實力懸殊就要有對應的智慧。我們總認為對岸是「併吞」，但台灣民眾是否有認真思考大陸「統一」真正的意圖，是「領土野心」還是「民族感情」？

若是「領土野心」當然無解，只能對幹到底；但若是「民族感情」呢？「民族感情」是百年前因國力孱弱，祖先面對列強欺凌只能割讓台灣；但現在中國已成強國，當然希望完成統一。

就如同因家貧而將孩子送給人家，現在有錢了、蓋了大房子，總希望送出去的孩子能認祖歸宗。如此比喻是否適切，當然可以討論；孩子是否願意認祖歸宗，也應該尊重。不過我們用拒絕交流、歧視陸配、視對方為敵對勢力來回應人家的「民族感情」，對岸就報以機艦繞台、懲治台獨分子，如此惡意循環，如何讓大陸十四億人民站在同情台灣的一方，而對武統鷹派產生牽制力量？

台灣與大陸「民族感情」最好的時期是八○年代末期，藝人凌峰推動「希望工程」幫大陸偏鄉建小學的時候。凌峰在台視製作主持「八千里路雲和月」，為兩岸冰凍解封、讓台灣人了解大陸；而台灣人慷慨捐輸興建小學，更讓大陸人心懷感激，那時兩岸充滿善意，誰會想到戰爭？

兩岸國力懸殊，應對得靠智慧。李登輝在總統任內成立國統會，自兼主委、聘任黃信介為副主委，有誰會說李登輝、黃信介是統派？不把話說死，讓對方留顏面、有迴旋空間，無解題就留給時間，這就是政治智慧。

當金廈例行的泳渡交流，都被權責單位認為是統戰而終止，對岸則報以啟用M503航線W121銜接航線；如此敵意螺旋上升，還能企望和平？

以戰未必能止戰，難道我們只剩焚香祝禱，祈求戰爭不要發生？