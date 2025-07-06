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科技‧人文聯合講座／韌性電網．永續機會

聯合報／ 方元沂

二○二一與二○二二年，台灣接連發生多起大規模停電事件，包括興達電廠事故與南部電網斷線，造成數百萬戶無預警斷電，引發產業鏈震盪與社會恐慌。二○二二年起，美國加州也因老舊輸電線引發山火，導致電力公司破產，數百萬人長時間停電。這些事件指出，再多發電量與再高綠能占比，若缺乏穩定電網支撐，能源轉型將建立在不穩基礎上。

隨著氣候變遷、綠能擴張與AI運算需求快速上升，電網不再只是背景基礎設施，而是國家韌性、能源永續與產業創新的核心引擎。尤其在再生能源占比不斷提升下，傳統電網規畫思維已難應對挑戰。真正瓶頸不在「發不出電」，而是「用不了電」。政策長期以「裝置容量」衡量綠能進展，實則關鍵在於電力是否能被有效輸送與調度。

台電資料顯示，二○二三年部分風電場於發電高峰時，因電網容量不足，棄電率高達二成；即使有電可用仍被迫浪費，形成「有電無用」的悖論。此問題全球普遍存在。國際能源總署二○二三年報告指出，若全球未在二○三○年前強化輸配電網，將有三太瓦新增綠能無法併網；聯合國SEforALL與世界經濟論壇亦強調，電網若缺乏調度與吸納能力，再生能源發展將受限。

《The Energy Progress Report 2024》顯示，全球能源可及性近年首次停滯甚至倒退，目前仍有約六點八五億人無電可用。報告指出，若系統無法支撐分散式與綠能快速增長，不僅影響轉型，也將危及SDG7「普及、可靠、可負擔能源」目標。由此可見，電網韌性不只是工程挑戰，更是永續戰略基礎。

韌性電網的核心不在設備更新，而是建立具備感知、調度與快速恢復能力的智慧系統，包括提升區域併網能力、導入AI與感測技術進行動態調控，以及建構自癒式的分散架構，使風能與太陽能從不穩定變數轉為可控主力。電網角色不再只是電力傳輸工具，更是連結能源政策與永續目標的樞紐。

此概念亦與聯合國永續發展目標（SDGs）密切相關。SDG7強調潔淨能源可負擔性，仰賴穩定供應；SDG9鼓勵基礎設施現代化，電網為核心構件；SDG11關注城市韌性，穩定供電是基本條件；SDG13推動氣候行動，則需低碳調度能力的電網做為支撐。

台灣已展開電網升級計畫，推動虛擬電廠、儲能與微電網等方案。但若要支應高綠能與AI驅動，仍需更完整制度設計與政策支撐。政府應盡速制定電網韌性準則，納入資安、氣候風險、併網能力等面向，同時設立專責基金，引導ESG資金與民間創新投入，並鼓勵企業發展出口導向的解決方案。在偏鄉、工業區與綠能重鎮設示範場域，也有助於驗證制度整合的可行性。

對企業而言，電網韌性也是轉型契機。以華城電機為例，這家老牌高壓設備製造商，轉型提供智慧電網整合服務，結合永續策略與數位技術，成為出口導向的代表性企業，也為其他業者提供示範。

未來電網應是具備即時調度、分散應變與智慧控制的戰略平台。台灣唯有將電網韌性納入政策核心，整合制度、技術與資金，方能承接高比例綠能的未來，在全球淨零與供應鏈重構浪潮中占有一席之地。

（作者為中國文化大學法律學系教授、永續創新學院院長）

ESG 供電 停電 再生能源 淨零 綠能 能源政策 興達電廠 風電

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