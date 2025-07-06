大屋頂下／中華民國與中國方向 系列⑥ 沒道理以14億中國人為敵

兩岸互動，如何共塑「中國方向」？

上篇論「你多一點民主」，本篇談「我多一點民族」。

台灣的兩岸方案應當有一個核心準則，那就是：不要以十四億中國人為敵人。

因此，不能以台獨為方案，應當以中華民國面對兩岸及面對世界。因為，面對十四億中國人，中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。搞台獨，就是與十四億中國人水火不容，搞到不共戴天。

從賴清德操作「中華民國」談起。六月十九日釋出蕭美琴接受外媒訪問，她說「民進黨的根本責任是捍衛中華民國憲法」，又稱「台灣是一個獨立的社會」。二十二日，賴清德發表十講第一講，則從「猛獁象獨立生態系」談起，繞了一大圈，論證出「台灣是一個主權獨立的國家」。

賴與蕭的國家論述一直存有微妙差異。賴說「中華民國憲法是災難」，蕭卻說「捍衛中華民國憲法」。蕭說「台獨是中共貼的標籤」，賴則唯恐不能自證為台獨。

賴清德談國家四要素。眾所周知，國家四要素最後必定要歸結於一部憲法及一個國號，任何國家均如此，「中華民國」國號就是定於「中華民國憲法」。但賴清德卻說，國家四要素不包括「國號」，所以稱「中華民國／中華民國台灣／台灣」皆可。他的意思是：我就是台獨，國號叫中華民國也無妨，我只要淘空了中華民國，國號算什麼東西？

國號真的無關痛癢嗎？賴清德且試試，正名制憲改稱「台灣國／台灣國憲法」（名與憲一體），你看會有什麼效應？

說到底，台灣今日能立足兩岸，主要就是靠中華民國這個國號及中華民國憲法的保護所致。

賴清德的「中華民國觀」，視憲法為災難，又認為國號與國家可以張冠李戴。他相信自猛獁象（其實台灣從未有猛獁象）以來，台灣與中國的種種地緣及人文上的密切關聯皆為謬言妄論，好像台灣「自古以來」本就是一個「主權獨立的國家」。傑克，這真是太神奇了。

台灣欲與對岸抗衡，主要是靠在中華民國國號及中華民國憲法下的民主體制。而中華民國國號及中華民國憲法的主要內涵及力量，就在其中的「中華脈絡」。但賴清德卻視憲法為災難，全力淘空國號與憲法的「中華脈絡」，去中華化、去中國化，這正是他在兩岸操作上的尖銳矛盾，不啻自掘墳墓。

在兩岸互動中，台灣應當明智運用中華民國國號及中華民國憲法中的「中華脈絡」，而不是淘空它，這就是本篇的主旨所在：「多一點民族」。因為，愈「中華」，「民國」愈有力量。簡述如下：

一、中華民國的民主體制，原是大陸眾多民眾所欽慕，他們視中華民國為「中華」的「民國」，「中國人也能實現民主」。但在台獨聲勢趨漲後，眾多大陸民眾對台灣的仇視敵視甚至較中共的鷹派更激烈。由欽慕轉向仇恨，兩岸情勢已經翻轉成：愈「淘空中華」，「民國」愈危殆。

二：暫不談猛獁象，但兩岸至少自一六六二年明鄭在台灣建立政權以來，即是血肉密切相連的關係。否則，就不會有清廷割台（因為台灣是中國的），也不會有中華民國光復台灣（也因為台灣是中國的）。此一「中國脈絡／中華脈絡」，絕非將之「猛獁象化／去脈絡化」所能否定。何況，賴團隊最近已放棄了「台灣地位未定論」，確認中華民國光復台灣而擁有台灣的主權。這是中華民國與中華人民共和國競爭台灣主權的主要憑藉。但倘若中華民國不再「中華」，能否主張台灣主權即失立場。

三、「多一點民族」，就是「中國人不打中國人」。「民國」因「中華」而立足兩岸。「多一點民族」，與對岸十四億中國人對話，最真實的利益就是中華民國「多一點國防」。

四、中國有五千年歷史、九六○萬平方公里土地，是世界第二大經濟體，是頂級的世界工廠與世界市場，尤其有持強烈大一統反台獨民族主義的十四億中國人。

台獨能與這樣的中國為敵嗎？台獨能與這樣的十四億中國人為敵嗎？

中華民國能隔海分治，主要的敘事體系是（略）：辛亥革命→孫中山→三民主義→蔣中正→抗戰勝利→光復台灣→蔣經國→解嚴民主化及兩岸交流。（中華脈絡）

但是，台獨的兩岸敘事體系卻是（略）：猛獁象獨立生態系→炎黃子孫是古代傳說→誰跟你是中國人→九十六％「其餘人口」（南島主體論）→八田與一→湯德章→蔣中正罪魁論→中正路改名。（淘空中華脈絡）

兩相對比，中華民國是以孫中山、三民主義、蔣中正、蔣經國與十四億中國人對話；而台獨卻不啻是欲以「台灣人是八田與一的日本遺民」及「台灣人是日裔湯德章的復仇者」與十四億中國人敵對。

面對兩岸，這是捨台灣的最強（中華與民國），而取台灣之最弱（台獨）。自毀長城。

史觀之戰，一敗塗地，無地自容。

其實，「中華+民國」，「多一點中華／多一點民族」正是中華民國在兩岸的能量所在。如今，全世界皆在迎對中國問題，但均從「異國異族／地緣政治」的視角出發，唯獨「中華+民國」能以同根同源、同文同種的本體與十四億中國人對話「中國方向」，這是舉世各國都辦不到的，當然亦非美國所能辦到。

與十四億中國人為敵，兩岸將水火不容、不共戴天。與十四億中國人對話，這不僅是「中共非中國」之義，而是要在「中華+民國」的立場上，希望十四億中國人認知，兩岸並非「民族」的仇敵，而在自由民主體制及生活方式的差異。「中華+民國」正是為「中華」而守護「民國」，也是以「民國」來豐富「中華」。這不是與十四億中國人為敵，而是要與十四億中國人共同守護「中華民族」的這一塊僅有的「民主飛地」中華民國。這就是：「多一點中華／多一點民族」。

只要不搞台獨，十四億中國人會體會「中華+民國」在中華民族中的價值與意義。

如此與十四億中國人對話。舉世之內，還有誰能比中華民國更能影響中國的嗎？這就是：愈「中華」，「民國」愈有力量。

今年是抗戰勝利及台灣光復八十周年，中共已宣布將擴大紀念「中國人民」抗戰勝利及光復台灣。屆時，賴清德會不會仍沉溺在他的「猛獁象史觀」裡，連抗戰勝利及光復台灣的「中華民國／中華民族」光彩都白白送給了中共？（七月二十日續）