名家縱論／稀土成陸反制美科技戰的王牌

從川普第一任展開中美貿易戰與科技戰，搭建起中美兩大強國博奕的競爭場域，美國一直高姿態壓抑中國；然而，今年六月畫風突變，在倫敦關稅會談中，稀土成為中美雙方談判的首要議題，美國在退讓高關稅之後，也願撤銷一系列管制措施，以交換中國開放稀土出口到美國。此時，稀土成為中美戰略競爭對抗的重要環節與籌碼，主要影響因素在四個層面。

一、稀土用途日益廣泛且重要，成為現代科技製造不可或缺的關鍵元素。

「稀土」是指原子序數從元素周期表上的五七（鑭）到七一（鑥）的「鑭系元素」，加上鈧、釔，共十七種金屬化學元素的合稱，因其獨特的物理和化學性質而擁有廣泛的應用。

每種稀土元素在現代科技產業中都占據無法取代的角色，在許多高科技產業中，稀土在磁性材料、催化劑、陶瓷材料、玻璃和電子產品等是關鍵材料。此外，許多醫療科技、軍事武器零件也需要仰賴稀土。

二、中國在稀土的儲藏、開採、冶煉、技術等，具主導全球供應鏈的優勢。

近年國際媒體開始關注稀土的廣泛運用與重要性，同時也發現中國在稀土生產與供應方面長久布局的主導地位。中國占據全球稀土儲存量的四十九％和開採量的六十九％，稀土提煉則占了約九十二％，且是全球唯一具備全產業鏈生產能力的國家。

擁有全球近半稀土礦產儲藏的中國，更在稀土的開採、冶煉和加工有壓倒性優勢。特別是在稀土分離和金屬加工的關鍵技術上，中國的產能幾乎壟斷全球；這種近乎壟斷的市場地位，使中國具備影響全球價格和供給節奏的能力。

三、美國短期無法有效分散稀土產品來源與製造，必須依靠中國稀土。

美國近年所用的稀土原料九十五％以上依賴進口，其中約八成直接來自中國大陸。面對顯著的供應鏈風險，美國目前的緩衝手段相對有限。西方媒體慣稱歐美因開採稀土涉及環保成本因素，短時間難以撼動中國主導地位，但研究指出美國在重稀土分離技術嚴重落後中國，中國擁有冶煉技術專利超過美日兩國的總和，馬斯克曾說：「中國在稀土的冶煉加工技術能力，無可取代。」

中國大陸放緩稀土出口，美國車企先受不了，其中最重要的是電機，因為它依賴電磁驅動，而且用量不低。美國的軍工產業對稀土的依賴更高，由於稀土元素獨特的磁性和耐高溫性能，被廣泛用於美國各種主戰裝備和高科技武器系統。

四、由於稀土具有軍民兩用特性與需求，中國對稀土的出口審批是法定程序，也成為出口管制利器，更成為外交與地緣政治的籌碼。

稀土具有軍民兩用屬性，北京政府實施出口管制是符合國際通行做法。此外，二○二三年十二月，宣布禁止向國外出口稀土冶煉分離技術。二○二四年六月頒布「稀土管理條例」，正式進行進口出口管制、並且擴大限制礦種範圍。

於是，作為反制美國對中科技戰，中國在二○二三年先後對鎵、鍺等關鍵礦物出口實施管制；同年七月，宣布對部分稀土金屬及永磁合金出口實行許可制度。今年四月川普提高對等關稅後，北京宣布對七項稀土金屬採取對美管制出口措施，主客易位，讓美國也感受「卡脖子」的感受與困境。

稀土讓中國在大國博弈中擁有一張獨特的資源牌，稀土的戰略價值也正在深刻重塑中美兩國競爭格局。六月倫敦會議之後，北京雖然回應「依法審批」稀土出口，但預料兩國戰略競爭對抗態勢不變，但中國手上已經有一張不遜色美國科技管制的王牌了！（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）