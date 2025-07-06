漫畫恐慌預言 靠媒體識讀除魅

七月五日這一天，日本旁邊的國家與人民，都被這場日本漫畫家龍樹諒《我所看見的未來》的「預言」夢境給糾纏。

社群平台上出現大量「七月五日可能災難」、「日本要崩潰」之類的討論，造成旅遊取消、航空客運下滑等實際後果。不少使用者在未經查證下參與轉發，反映「假資訊先發，真資訊後補」的資訊疫情特性。

漫畫家迷因式傳播（Meme Culture），這種以視覺或短文形式傳播的迷因，形象、戲劇性強，極易刺激恐懼情緒並迅速擴散。許多媒體、網紅、論壇引用片段或封面，讓傳言在社群平台成為焦點，成為一股「資訊恐慌」。

以社會學理論視角，借用Stanley Cohen與後續學者的框架，此事件符合「道德恐慌」的五大特徵。

預言可能造成大型災害，引發廣泛「焦慮關注」。但也不乏許多人將漫畫作者及相信預言者，視為「錯誤資訊亂源」。

然而，經過時間轉化，社群與媒體「共識」，逐漸認定七月五日是個重大潛在威脅日期。於是，「不成比例」的資訊呈現，雖無科學根據，但旅遊、金融決策受到重大干擾，過度反應。

日本政府的「易變性」，從官方的反覆聲明可見一斑。一下子指責鄰國擴大地震末日的解讀、又對自己國家出版品沒有澄清，尤其官方又將南海地震的頻率公開，引爆焦慮情緒，也強化了部分「菁英恐慌感」。

回想此次「七月五日末日」驚恐，當面對資訊隨時變動、網路傳播即時且無遠弗屆的情況時，日本媒體與政府應該在預言傳播初期即加入正確科學訊息，降低恐慌的「除魅」策略傳播效應。推動大眾學習辨識來源、求證訓練，不被標題宣傳或迷因誤導。

倡導透明、開放科學資訊與教育是根本；將焦慮轉化成有益行動，才能在變動的世界中穩健應對。

此次事件展現了在社群平台時代，漫畫加上迷因，是影視世代「強烈恐懼蔓延劑」，再加上日本偶發地震頻率，才使該傳言具備「可信門檻」。

「七月五日預言」事件揭示了社群媒體如何放大恐懼，也暴露出社會在面對不明資訊時的脆弱。這不只是迷因引發的焦慮，更反映出媒體素養與資訊判讀能力的缺口。唯有提升公眾辨識與政府透明，才能在未來面對風暴時，更冷靜、理性地應對。