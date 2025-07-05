誰來撫慰遭詐者的心理創傷？

豐原一家五口因被詐騙而離世的悲劇，令人哀傷，也不禁感嘆政府的打詐，到底做了什麼？

今年政府編列打詐預算為七十多億，幾乎為去年的五倍之多，但民眾似乎沒有感受到任何打詐的效果。細看內政部警政署的打詐儀錶板，只會讓人愈看愈傷心。六月份受理詐騙案高達一萬六千多件，財產損失接近九十億，都比五月份增加百分之二；相對的，打詐成效中的查獲集團和阻攔金額，五月份卻比四月份都降低一些。

台灣早已成為詐騙島，沒有人沒接過詐騙電話，被詐人數每月都超過萬人，金額則接近百億；詐騙花樣也一再創新，防不勝防。無論何種詐騙手法一定是涉及金錢流動，但目前政府的作法只能透過臨櫃取款等方式來阻斷一些受詐民眾不被詐領，其它如轉帳、刷信用卡，借貸和近年來房屋土地買賣的方式，則難以採取阻斷措施。

這些受詐者能追回的被詐款少之又少，即使查扣了詐團的帳戶也難以回到受詐者的戶頭。因此，只要是被詐騙者，當知道其被詐時，其心靈創傷是難以言喻的—怎會是我被詐？特別一些被詐金額多達百萬以上，更會被親人或朋友指責：「怎麼那麼容易被詐？不是貪就是笨！」讓受詐者更難承受這種二次傷害。

政府通常也只要求受詐者報案，後續的關懷或輔導措施仍缺乏。內政部打詐儀錶板網頁，只有設定詐騙手法、要報案、要檢舉等連結，卻沒任何的連結可讓受詐者在心理受創時有紓解之處！

每月超過一萬五千件的受理案件中，有多少被詐者的金錢損失，是其生活的老本、是其一輩子的積蓄、甚至因被詐後而負債難以生活？對於這些人，我們似乎只看到新聞報導其損失多少金額、怎樣被詐、騙術為何，又有多少人了解這些人受詐後的家庭生活是如何、其個人的身心受創是如何？又有多少人因此夫妻失和或被家人遺棄？

到底有多少人因受詐，而以結束生命的方式來表達無可奈何？現實中，很難有「天降神兵」幫被詐者追回所有被詐金額，但總可以有機構向其伸出挽回生命之手。經濟金錢的損失需要靠很辛苦的拚鬥才得以生活下去，但是生命的損失卻在那一步就再難以挽回。

政府既已編列七十多億預算打詐，何不也利用這個預算的一些經費，作為這些受害人的心理諮商之用。打詐儀錶板不是只有冷冰冰的數字呈現，不要讓這些報案檢舉者，只是這數字中的萬分之一而已。它不應該讓人愈看愈傷心、愈看愈無力；它必須要有溫度，能夠給受詐者一點人生希望和撫慰。希望政府能及早做好相關的輔導機制，讓這些人在報案時，同時可以知道：哪裡可以輔助他們的人生、撫慰他們的心靈，讓他們可以重新找到安身立命之處。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線