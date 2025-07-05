勿縱容只顧罷免的執政黨

就在賴總統宣布全黨大罷免第三階段「總動員」時，很不幸接連出現三起輕生事件。先是台北市前副市長彭振聲的妻子輕生，再來就是台中一家五口疑遭黃金套利詐騙，陷入困境而絕望共赴黃泉；還有一大學退休講師因要同時照料病兒和幼孫，身心俱疲下將孫子溺死在浴缸後跳樓輕生。幾個家庭先後破碎，對照執政黨鑼鼓喧天的政治宣講，讓人格外悲涼。

輕生尋短常常是多因性。這三起輕生案看似不相干，卻與司法公正、打擊犯罪等社會議題緊密連結。比起大罷免，這些不是更值得賴政府花費精力嗎？

衛福部統計，去年自殺重返國人十大死因，計有四○六二人自殺身亡，賴政府真的無感？值得注意的是上述有兩案是攜親自殺，顯示如今社會民生出現大問題，賴政府還要坐視下去？

過去一年，罕見賴政府提出民生重大法案，可以為民興利、帶動國內經濟發展；在野黨所通過的民生法案，執政黨團立委從頭反到底，還反過來指責在野黨在為中共張目，高喊「唯有大罷免才能救台灣」。

問題是大罷免就是仇恨動員，賴政府一邊在激化國內朝野對立、仇恨對立；另一邊卻要高喊「團結十講」、滿口謠言，最後只為獲得更多權力。互相矛盾的執政黨帶給台灣不是正面價值，而是負面仇視啊！整個國家社會民心怎麼會安定呢？

沒有安定的社會氛圍，大罷免即便成了，又怎麼收拾已被執政黨撕裂的社會呢？

早已不滿執政黨如此只顧罷免不顧民生的民眾們，還要再縱容這樣的局面持續嗎？