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照顧軍人 需實質保障非升等特權

聯合報／ 邱保龍／研究人員（新北市）

近期軍人「優先登機、搭機升等」的措施，引發社會不小爭論，讓人反思，我們究竟是在追求對軍人的象徵性尊重，還是應回到制度根本，理解軍人及其家庭在現實生活中的真正困境？

筆者認識的一位軍人，家住台南、工作地點在台北，每周南北往返，只為能在假日短暫陪伴家中老小。高鐵來回一次約三千元，一個月約一萬二千元起跳。為了減輕經濟壓力，他選擇搭乘客運，回到家鄉再轉車，到家已是半夜、身心俱疲。不斷向長官反映，仍無法獲得輪調，如此長達四年，最終因無法兼顧家庭而選擇退伍。這並非特例，而是台灣許多基層軍官與士兵的真實寫照。

軍人搭機升等措施可追溯至美國軍隊，最初目的是基於美國跨州幅員廣大、長途出差頻繁、軍人居住地與勤務地區相距甚遠。相較之下，台灣幅員狹小，軍人極少有出國公差機會，出國旅遊也少之甚少。就公務而言，多數調派與勤務執行都可由高鐵、公路系統完成。照搬此類制度而不調整，政策象徵性大於實用性，更容易引發社會對「特權」的觀感，也讓照顧軍人的立意被稀釋。

從升等商務艙到餐飲優惠，軍人福利政策連環燒，網憂「全民做功德」成新常態。圖／聯合報系資料照片
從升等商務艙到餐飲優惠，軍人福利政策連環燒，網憂「全民做功德」成新常態。圖／聯合報系資料照片

如果真心希望提升軍人尊嚴，就應從「實質制度」而非「象徵待遇」著手。例如，設計適當且合理的勤務交通補助、提供軍人家庭照顧津貼、確實建立返鄉輪調制度、強化軍人和眷屬的心理健康與子女教育資源。這些才是軍人真正需要的支持，也才是國家對服役者最實質的回報。

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