美中俄競合下 台灣能否敲敲金磚

七月五日至八日，金磚國家領導人峰會在巴西里約熱內盧舉行。然而，中國是由國務院總理李強代表出席，俄羅斯是由外長拉夫羅夫與會。習近平和普亭缺席，引發外界對於金磚合作團結性的質疑。

不過，從俄羅斯六月甫舉行的聖彼得堡國際經濟論壇觀察，論壇上中俄經濟對話具有戰略價值，大抵有幾個重點方向：

第一，北極戰略。俄羅斯是全世界唯一擁有核動力破冰船的國家，是掌握氣候暖化後北極航道的國家。川普上任後一直希望取得格陵蘭島主權，與俄羅斯合作享用北極航道與天然資源。習近平的一帶一路未來重點就是在北極航道，對此，中國新新海運公司代表柯進認為，俄羅斯原能集團與中國合作，對於中國貨物縮短運輸成本和全年航運具有關鍵的角色。

第二，本國製造。如今川普和普亭都要走本國製造的路線，其中基礎設施是未來合作的關鍵，俄羅斯阿穆爾州長奧爾洛夫強調中俄運輸和物流的重點項目。俄羅斯製造希望借助中俄聯邦級別的合作中心，透過中國電商平台進行推廣。

第三，中俄合作。中國駐俄羅斯商務代表周立群，和俄羅斯科學院中國和現代亞洲研究所所長巴巴耶夫，共同合作策畫兩國經貿合作對話，總結雙方在能源、電力、航太、科技創新領域和基礎設施等方面，都有很大的經濟互補增長點。中國是俄羅斯第一大貿易夥伴，俄羅斯是中國最大能源供應國，兩國經濟互賴構成大歐亞戰略空間的核心力量。

第四，金磚機制的延續。當前全球壟罩在美國關稅戰陰影下，今年金磚會議的重點之一便是延續去年俄羅斯喀山峰會決議：建立金磚國家內的直接投資平台，落實金磚橋多邊支付機制，推動本地貨幣交易、減少美元依賴。

在全球地緣政治衝突頻傳和美俄關係回覆接觸談判的背景之下，中美俄仍然維持競合關係，對台灣也產生了若干啟示。

首先，俄羅斯北極的關鍵樞紐地位，美國和中國都需要俄羅斯開創經濟增長點。支持烏克蘭不是川普的重點，但可以作為牽制俄羅斯和歐盟關係的戰略角色。俄羅斯執行戰時經濟，則需要中俄合作。

其次，俄羅斯在烏克蘭戰爭、以伊衝突、印巴衝突中都有關鍵性的影響，美國和中國都需要俄羅斯配合或是斡旋。對於川普而言，只要普亭願意解決烏克蘭衝突，就是對他最大的協助。因為烏克蘭戰爭讓美國軍事援助成為經濟無底洞，川普拿到的烏克蘭礦產協議基本上只是美國停損點，無法真正進行開採，需要普亭同意才有可能實現貿易合作。

再者，因為核武大國間不會直接開戰，代理人戰爭是勢力範圍爭奪的特徵。台灣要保持戰略中立，推動兩岸關係緩和，吸引外資投資台灣。

多極體系格局形成後，全球南方的人口和經濟貿易總量逐漸成為新經濟增長核心區域。過去北方工業中心與全球南方邊緣的角色正在互換當中，然而，台灣可以藉著兩岸經貿協議的基礎，參與金磚機制下的多邊合作，作為平衡美國保護主義下的經貿合作契機。